面對反修例運動及新冠肺炎疫情夾擊，特區政府窮於應付，為紓緩民怨，剛宣布全民每人派發現金一萬元，此舉可謂恰當其時，也經過精密的政治計算。

在特區政府眼中，大抵疫情只是像皮膚病，不足為患，而反修例運動才是奪命病毒，若應付不好，整個管治班子都會死翹翹。故派錢是為挽回民心，我甚至懷疑即使沒有疫情，特區也會找藉口還富於民，今番的舉措，不過是因利乘便而已。

早在去年夏天，本欄就一直預言，要反修例運動褪色，須待至冬天，尤其在隆冬時分。事實也正是如此，如今是立春後第一個月，冬天剛過，現在已經很少人談論徹查警察暴力之事，大家都忙於抗疫，將列隊示威的勁頭，表現在排隊買口罩、消毒水和衞生紙之上，即使偶有示威者堵路，目的也不在於對抗警暴，而是要抗議家居附近設立隔離營，整個抗爭的方向已轉了舵。

但在今年夏天來臨前，管治班子確實應該做好防備工作。筆者多番強調，特區的命格特色是喜寒忌熱，夏天火炎土燥，市民的情緒容易被政治野心家挑動，可謂「一辣即着」。所以到夏季，反修例運動或會死灰重燃，政府必須早為之計。

今次全民派錢正是為收買人心，消息在春天宣布，預計市民在夏秋之交收到款項。以金錢充當甘露，去為炎夏的燥火降溫，也是順天應時之舉，說不定經過反修例一役，特區政府有點開竅了，開始懂得對症下藥。

不過，如果管治班子以為在八月派錢，到九月份的立法會選舉就可以讓建制派大獲全勝，那卻是想多了。踏入今年，大規模的暴力活動或會稍稍冷卻，但民心散失依然嚴重，小恩小惠不足以全面平息民憤，立法會選戰，建制派依然前路維艱。