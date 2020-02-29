武俠小說作家古龍說他不能回答甚麼是幸福；然而，他說他聽過一個真正的聰明人說過一句話：一個人心中真正的幸福，通常都是他還沒有得到的，或者他久已失去。這話乍聽之下有點玄，想深一層，果然！

對於感情，固然如此，沒有得到的情人，永遠最值得懷念；久已失去，時間是最好的治療師，習慣了也就不痛。呢！對於政府派錢，澳門人也許不會感到特別幸福，因為年年都十拿九穩一定有錢派！而港人祈盼政府派錢，等到心枯血涸，等到不存厚望，忽然政府在「疫境圍困」時，開庫派錢，且是「史上最多」，一萬個大洋！港人久旱逢甘露，怎麼說，也是幸福。

林鄭在支持率跌至個位數時，曾經這樣說：憑着愛，香港可以走出疫境和浴火重生！老朽當頭棒喝：政府對市民嘅「愛」幾錢一斤吖？懵婆，係派錢啊！而財爺波叔就話：今年預算案的封面，我選擇了象徵土地的顏色。我相信，香港仍是充滿生機的土壤。當財爺公布新一份財政預算案，當中提出多項逆周期措施，涉款逾一千二百億元，其中更順應民意推出「全民派錢」，向十八歲或以上的香港永久性居民發放一萬元，老朽久已失去的幸福心田此刻竟然抽芽，我也深信香港仍是充滿生機的土壤！我愛棕色！走筆至此，好想一萬大洋快啲到手，揸住十張金牛，快樂笑着消費振經濟。

網上有仇警言論，說情願不要一萬元，也不想警隊加人工；老朽知道窮嘅滋味，冇咁偉大亦冇條件視一萬個大洋如糞土，只誠心祈盼快啲通過預算案；泛民唔好仇警上腦，只問立場不問是非，將派錢與警察加裝備添人手綑綁，拉布阻頭阻勢。講到「衡工量值」，你班泛民議員又拉布又流會，議事堂上不議事只搞事，不也一樣年年加薪嗎？家陣預算案滿意度創近十年新高，波叔民望大反彈，泛民垃圾議員咪自討無趣與民為敵！