英國脫歐為歐洲共同體帶來未來融合的衝擊，然而歐盟一直希望把聯盟版圖擴大至南歐地區，並沒有因為英國脫歐而停下腳步。歐盟委員會早前公布入歐程序修訂版本，減低法國反對歐盟擴張騰出機會給巴爾幹地區國家入歐的聲音，有助歐盟南擴去做歐洲地區的整合，令歐盟擔當化解不同民族國家爭端、以一體化的制度去謀求歐洲和平發展；不過，歐洲國家夾雜着先進、守舊及大堆文化遺產，歐盟要理順國與國之間的文化、經濟及社會差異，並獲得成員國認同，這不能一步登天，也不會事事順利，就如某些歐洲國家極期望加入歐盟，但亦有歐盟渴望其加入的國家，對邀請不感興趣。

過去歐盟已逐一處理前南斯拉夫瓦解後的多個加盟國的入歐申請，認定了將巴爾幹一體化作為歐盟擴張的優先事項。歐盟認為，民主、法治、尊重人權和少數族裔權利、市場經濟等核心價值觀，既能減少戰爭，也成為經濟發展的新機遇。斯洛文尼亞和克羅地亞分別於○四年及一三年加入歐盟，現時巴爾幹地區尚有如阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）、科索沃、北馬其頓、黑山和塞爾維亞等國家，等候加入歐盟的處理。

歐盟要擴大版圖，必須撫平內外分歧。內部是西歐大國在歐盟建立之初所制訂的原則，在討論新成員國加入時存在不同意見，例如法國認為需確保候選國依循歐盟提出的改革，過程中賦予成員國更大權力，可暫停或逆轉申請國入歐的談判程序，或就某些政策重新談判。這論點並非全部成員國都接受，形成歐盟內部不協調。外部方面，歐盟面對英國脫歐談判所需的經濟重組、難民處理，以及新舊成員國和申請入歐國的自由民主定義。匈牙利、波蘭、捷克等國，與德法等歐盟大國，認為部分成員國在自由民主的定義與歐盟宗旨有別，這將損害歐盟的現有合作，亦影響審視新申請的尺度。