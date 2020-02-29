財政司司長公布二○二○至二一年度的財政預算案，當讀至「我會向十八歲或以上的香港永久性居民發放一萬元。」這句的時候，收睇直播的觀眾都叫好或發出掌聲，可見財爺回應了公眾期待已久的渴望，大受歡迎。整份預算案動用空前的一千二百億元紓民困。

以一個普通有交薪俸稅的打工仔而言，在這份預算案宣布後，即時已感受到多少的獲得感了。除了一萬元「利是」，若需交薪俸稅或個人入息課稅，可寬減百分之百，上限二萬元。全港百多萬長者以及涵蓋五類福利金受助人可出多一個月雙糧外，同樣都可有一萬元「利是」，倘屬租住公屋的低收入租戶，還獲政府代繳一個月租金。毫無疑問，這份預算案在紓解民困上是大刀闊斧、傾盆大雨、貼近民意，回應了市民訴求。

事實上，全港市民在飽受近十個月的天災人禍後，早已在亂港派黑色暴亂和「三罷」的「攬炒」下，水深火熱。再加上近兩個月新冠肺炎的疫情打擊，真是如財爺所言：「風高浪急、荊棘滿途」。如果政府紓困的政策是「唧牙膏」，或者是「小恩小惠」、「買鹽唔鹹，買薑唔辣」的話，必然令政府的民望再暴瀉。

好在財爺吸取了教訓和聽取了公眾意見，這次「派錢」，派的「餡」派得到位及有分量，令市民可分享經濟成果，得到獲得感。另方面，是全派給所有十八歲或以上的香港永久性居民，避免了「不患寡而患不均」的不必要矛盾。誠然，對「派」的對象當然也有異議，如為甚麼非永久性居民沒有？又如十八歲以下為甚麼欠奉？億萬富翁也獲一萬元是不公平？已居海外的有「三粒星」的港人也受益是不合理等等質疑。對此，財爺只能在公平的角度上用尋找最大公約數的原則來處理，不可能做到絕對公平。最重要的是「派」也要盡快及盡量避免浪費公帑，如上次派四千元為免被罵不公平，需審查資產資格，手續繁複，令申領者邊申請邊罵娘。所以「派」一定要立竿見影，絕不能再拖拖拉拉，因為救災如救火。目前財爺希望爭取在今年暑假初期開始「派」，並已經把「波」交到立法會的手上了，就看亂港派議員還要拉布拖延否？

曾記否在曾蔭權當特首的年代，筆者時任地區直選的立法會議員，遇上時任的財政司司長曾俊華要「派」六千元。但政府開初不打算直接「派」，為此，當時建制派議員經多次約晤爭取不果後，筆者與眾建制派議員緊急約見當時的政務司司長唐英年交涉，力陳不直接「派」的得失危機，並表明若政府一意孤行，只能迫使建制派議員投下不願投的票。終在最後獲當時政府最高層一致接納，實現直「派」六千元。這次陳茂波司長從善如流，沒出現如曾俊華當時的風波，令大家讚賞。

筆者再次促政府效法過去的成功經驗，透過關愛基金幫非香港永久性居民，同時呼籲經濟富裕的人士把一萬元捐作公益，幫助更多更有需要的人。為了令社會更多人做好事，行政長官及問責官員、行政會議成員、立法會議員和區議員等薪高糧準的建制人士，最好自動自覺帶個好頭捐出一萬元。