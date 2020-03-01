神州觀察：出城入城無阻礙　聯防聯控難實現

為有效阻截新冠肺炎疫情傳播，內地所有省市相繼封城堵路嚴防死守，一般民眾出入社區可謂關卡重重。誰知作為疫情重災區的湖北武漢，近日卻有染疫人士輕鬆逃離武漢，並成功突破沿路防線，穿州過省回到北京住所，堪稱神奇。

北京市疾控中心日前證實，該市東城區上月二十四日發現一宗確診女性病例，乃是武漢刑滿釋放人員，此前已持續發燒多日，及出現相關染疫症狀，之後由家屬開車往武漢接回北京，同日已向所在社區辦主動反映情況，數名與之有親密接觸的家屬亦已被送往隔離。

事件隨即掀起輿論熱議，湖北省及北京市政府亦緊急成立調查組展開調查，欲找出防控漏洞。有武漢網民直言自己平時連屋苑都無法隨意進出，該名刑滿釋放人士卻可以順利離開武漢，乃至跳出湖北省的「包圍圈」，並衝破河南、河北及北京市沿途所有關卡，最終與家人「勝利會師」，對方到底是怎麼做到的？北京的家人更需千里迢迢往返武漢，一應所需「通關文牒」又是誰發放的？屬正規程序發放還是違規操作？看來內幕情況絕不會少。

更有內媒揭發指，涉事釋囚早已在武漢被確診，這情形下仍能如此神通，出城入城皆暢行無阻，叫人不可思議。由此更可看出，當局的聯防聯控措施實在不堪一擊，如此又將造成多少病毒傳播風險，已經毋須多說。事實上，就在該宗病例被確診的同一日，武漢市疫情防控指揮部就爆出朝令午改的「解封」醜聞，令外界擔心有人或已乘機逃了出去；而從時間上推算，此宗事件更是出在「解封」之前，當地防疫工作之混亂程度可見一斑，指揮部所說的人員出入手續繁雜、無人逃出，根本就是在騙人。

另外，此事亦將武漢市監獄系統管理漏洞問題再度放大。早前湖北多所監獄爆出集體傳染疫情事件，當中就包括武漢女子監獄，亦即本次涉事女子服刑之處，怪就怪在，獄方對於該類人員的釋放銜接工作讓人看不懂。按照常理，女子監獄已經在鬧疫情，確診的、未確診的，都需進行隔離治療或觀察，期間撞正服刑期滿之人，釋放後亦需像普通市民一樣繼續被隔離才對，顯然獄方未有這麼做。更有消息說，自封城以來，離開武漢的刑滿釋放人員不止一人，並由警車負責送回了各自戶籍所在地，明顯與封城規定相違背，不知所為何事？

可以見到，當局三令五申強調要達致全國抗疫「一盤棋」，各地惟有相互配合，才能共同把好防疫關，否則很有可能出現死灰復燃、顧此失彼問題，令堵截工作功虧一簣，此事無疑給各方上了生動一課，但願能真正吸取教訓，從嚴堵漏。