正論：外部勢力護漢奸　香港竟是誰天下

一犬吠影，百犬吠聲。壹傳媒黎智英涉嫌刑事恐嚇東方報業集團記者，以及涉嫌參與去年八三一的非法集結，日前被警方落案起訴，這本是種瓜得瓜的簡單道理，也是特區政府依法辦事而已，詎料一宗普通不過的案件，竟觸發美英政客如狼似虎的口誅筆伐，美國國務院甚至發聲明替黎智英保駕護航。一葉知秋，漢奸落鑊凸顯中美暗鬥白熱化，而未來兩場選戰更是兩國角力的高峰。

黎智英被落案起訴後，美國國務院隨即發聲明「指導港府」，要求港府不要為了政治目的而選擇性執法，要公平及透明地處理案件，擺明為漢奸壯膽；爛果報則大字標題斥為政治打壓，直指美國國務院將發表《香港人權與民主法案》通過後首份《美港政策法》年度報告，威脅指此番檢控勢必加快美國制裁中港官員，極盡狐假虎威之能事。至於一直與黎智英眉來眼去的美英政客更是肆無忌憚干預香港事務，紛紛要求美英政府插手施壓，完全不把司法獨立放在眼內。過氣港督彭定康同樣七情上面，指手畫腳，對「愛將」被檢控大表憤怒云云。

作為外部勢力豢養的走狗，黎智英一直「鞠躬盡瘁，死而後已」，香港回歸以來所有亂事皆見其身影，由反廿三條立法到反國民教育，由佔中之亂到旺角暴亂再到反修例黑暴，次次都出錢出力，赤膊上陣。去年反修例黑暴將香港搞得雞毛鴨血，黎智英出訪美國更得到副總統彭斯和國務卿蓬佩奧親自接見嘉許，得意忘形之下狂言「為美國而戰」，完全不掩飾漢奸嘴臉，被中央政法委冠以「叛國禍港四人幫之首」的惡名。

事實上，反修例黑暴為美國提供可乘之機，總統特朗普將之與中美貿易戰掛鈎，捏住北京咽喉，更觸發後來落實《香港人權與民主法案》，對香港實施長臂管轄。可見香港成為反華前沿陣地，黎智英「居功至偉」。

在這樣的背景下，黎智英今次被檢控才會顯得分外矚目，極具象徵意義。正因為有外部勢力撐腰，司法保護傘牢不可破，「刑不上黎智英」早已深入民心。佔中案固然毫髮無傷，政治黑金案同樣全身而退，律政司放生黎智英的藉口更是層出不窮，一時「證據不足」，一時又「證據太多」，總之欲赦之罪，何患無詞。外部勢力做夢也沒想過，港府竟會膽敢將其扯線木偶落鑊，除了大出意料之外，更恐影響他們在港部署多年的奪權圖謀，不暴跳如雷才怪。

其實，美國可以在中國的地方放「惡菌」養「壞細胞」，為何中國就不能用猛藥將之徹底剷除？漢奸落鑊正是撥亂反正的第一步。如今擺在北京面前有兩場大戰，一是今年九月的香港立法會選舉，二是十一月的美國總統選舉，兩者皆舉足輕重，影響一國和兩制的命運。

先說美國大選。眾所周知，美國視中國為頭號競爭對手，打壓勢兇夾狼，要是特朗普連任，未來遏華政策變本加厲不用說，即使換成民主黨人上台，對華同樣不會釋出善意。北京早已丟掉幻想，對這些情況「有個底」，未來四年即使不斷有細菌病毒入侵，最壞也不過如此，頂多來一場惡戰，仍有辦法跟美國一碰，然而香港立法會選舉則不同，「生就生，死就死，輸就輸」，影響貼身得多，是中國對港管治的橋頭堡。萬一立法會選舉重蹈區選建制派大敗的覆轍，議會主導權落在反對派手上，下一步就是染指特首選舉，實現造王變天，北京在香港失去治權，便是失去主權的開始，特區勢必成為外部勢力的天下。

明乎此，漢奸如何收場已成另一個中美角力舞台，不是明鬥，但擺明暗鬥，中美都不可能放手。所謂蛇無頭而不行，一旦叛國禍港之首被擒，餘下的反對勢力必然潰不成軍；相反，若叛國禍港之首繼續逍遙法外，反中亂港必定更加瘋狂。當年英國政府未能實現以主權換治權的圖謀，如今卻大有可能讓美國豢養的漢奸走狗代為實現，一旦成功奪權，港府本已寸步難行的施政勢必進一步惡化，變成腦部中風四肢癱瘓，一國兩制只能任人肢解拆骨，危矣！

亡羊補牢，未為晚也。一國兩制毫無疑問是劃時代的偉大構想，無奈經過廿多年的實踐證明，香港這一制變得荒腔走板，走樣變形，要重回正軌，立法會選戰便不容有失。這一戰，關乎兩制生死存亡，關乎政治經濟民生，更關乎北京面子。昨日黑暴又藉「八三一」半周年鬧事，足證反華勢力死心不息。中央許勝不許敗，要贏選戰，必先除漢奸。