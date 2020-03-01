功夫茶：二手凍檸茶奉客　肥佬次子好邋遢

口痕友話：「今日四季常餐，明日確診係真」！原來戲謔壹淫媒廁紙！乜壹淫媒搞雜誌報紙仆直，又搞傳銷廁紙？唔係呀，懵佬！你冇睇社交平台咩？功夫茶係話壹淫媒漢奸黎次子吖。佢第二個仔黎耀恩喺中環開嗰間茶餐廳「四季常餐」，被揭發將客人飲過嘅凍檸茶再畀另一位客人飲用！「二手檸檬茶」事件比「打邊爐家族」更震撼！仲畀大批網民鬧爆「垃圾肺炎餐廳」添！

咁又難怪，依家乜嘢時勢吖？世衞都將新冠肺炎全球風險由「高」提升至「非常高」，一夜之間，新冠肺炎全球蔓延，周圍聞隔離，到處見封城，情人知己喺情人節都要隔着口罩說愛你，即使臨別秋波那一轉都唔敢打茄輪，皆因保住個靚肺先有明天！

嗱！疫情非常時期，飲食業最講究衞生，三唔識七坐對面，一聲乾咳都似核爆，唔好話嚇親對面，直頭嚇死隔籬！所以有啲食店眼見啲人都唔出嚟食飯消費，索性宣告停業；有啲吊緊鹽水嘅就為食客度體溫，有啲就話食店已經消毒，請食客放心用餐！

阿哥！做飲食業嘅無不如履薄冰，小心翼翼，食客都如驚弓之鳥，寧願打屁股都唔打邊爐，唯獨黎智英次子咁夠薑，喺肺炎疫情如此嚴峻之時，夠膽死以二手飲品奉客。喂，講緊一粒芝麻大小鼻液有成十萬粒病毒，一啖口水嘅惡菌可想而知幾咁嚇死人，內地文宣就話「今天到處串門，明天肺炎上門」，依家口痕友話「今日四季常餐，明日確診係真」，功夫茶建議佢索性改名「二手常餐」，名正言順，斗膽入嚟幫襯嘅亡命之徒，送「勇」字T恤一件！

話明「二手常餐」，梗係夠晒環保，二手凍檸茶都可以循環再用，咁客人飲剩嘅西湯，順理成章再煮做醬汁，都好好味㗎！若然有客人叫一客牛柳鐵板餐，吃剩大半，更加唔可以辜負「二手常餐」呢個正名，實行收番入廚房切絲，整碟俄羅斯牛柳絲燴飯，如此神乎其技，全港唯一唔會產生「廚餘」嘅餐廳，除咗贏得環保大獎，更加攞硬「咪黐連三粒星」添！如此容易就「挑那星」，真係恨死隔籬嗰位大波蓮開嘅波霸車仔麵檔咯！果然虎父無犬子，毒果已然擲爛一地，摺得就摺，「二手常餐」卻「疫境重生」，青出於藍勝於藍，都值得喺何文田第一漢奸大宅開支貴價香檳賀一賀啦！

之不過，好夢由來最易醒！有幫襯過嘅食客直指事件惡心，講到明「呢世都唔會再去，叫間嘢快啲執咗佢，唔好累人累物」。咁又難怪，愛在瘟疫蔓延時，熱戀情人嘅口水都當係鏹水，小生怕怕咯，何況三唔識七嘅口水尾！依家有人證物證，連餐廳都承認，食環署仲唔做嘢檢控，唔通連黎智英個仔都有保護傘？