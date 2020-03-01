世界視線：共和黨群雄起　黑莉能否突圍

正當特朗普為連任美國總統而努力之際，不少共和黨重量級政客已經把目光投向「後特朗普時代」。目前正在馬里蘭州舉行的「保守派政治行動大會」（CPAC），一眾被視為特朗普接班人爭取支持，為四年後的選舉做好準備。

CPAC由美國保守聯盟主辦，主要倡導保守派理念與政策議程，由於一眾金主以及在黨內基層有巨大影響力和組織力的黨工雲集，任何有志總統大位的政治人物，必須在會上有亮眼表現，並得到支持。當時還是加州州長的前總統列根，於一九七四年在CPAC上粉墨登場，向外界表達了入主白宮的宏圖，十年後他再度在大會上演講，形容「好像跟當初邀請他跳舞的人共舞」。

至於特朗普，四年前角逐共和黨總統提名時，外界還普遍看輕這位來自紐約的富有地產商兼真人騷主持，以為他參選只是吸引眼球博宣傳，但其實特氏為轉戰政壇準備多時，自二○一一年起已是CPAC的常客。即使在當選後，特氏仍不時在大會上發表演講。

綜觀今屆大會的講者名單，可謂星光熠熠，副總統彭斯在當對抗新冠肺炎的「救火隊長」之餘，仍抽空出席；國務卿蓬佩奧、美國前駐聯合國大使黑莉、德州參議員克魯茲，以及盛傳有意繼承父親白宮寶座的唐納德，也是CPAC的座上客。

當然，就政治倫理而言，畢竟特朗普仍然在位，不管政客們的野心有多大，至少在表面上，都得為現任總統連任服務。因此，彭斯和蓬佩奧演講的側重點，均強調在特朗普的帶領下，自己在任內取得多大的成就，而很難突出個人的觀點。反而是早就辭官歸故里的黑莉沒有那麼大束縛，整個政治論述更加宏大，她強調美國正面臨「資本主義Vs社會主義」的抉擇。目前民主黨初選正由「社會主義者」桑德斯領跑，不僅共和黨支持者擔心現有生活方式將受到影響，連民主黨內部亦出現很大反對聲音，而黑莉在聯合國大使任內，以強硬對抗中、俄等強國著稱，有「鐵娘子」之譽，對其「反社會主義」先鋒的角色定位，或許有加分作用。