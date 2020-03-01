對香港來說，新冠肺炎疫情總會過去，三、四個月的打擊，或許還要加上大半年的後遺症，但結束了料不會短期內再爆發肆虐。可是，中美貿易戰，中美的競爭，卻是揮之不去。像日美之爭，便是二、三十年的鬥爭。香港是殃及池魚，無可避免，由此產生的衝擊便屬長期，與新冠肺炎疫症不可比較。

中美競爭，未至脫鈎，但中國肯定要分散風險，避免被美國把中國經濟一整體端掉，分散風險便必然在美國和它的「五眼聯盟」以外，尋找合作發展的對手和途徑。美國體制以外，便是中國「一帶一路」倡議發展的目標。

香港是小地方，迴旋空間有限，以往過於集中英美體制，中美新冷戰一起，便最受打擊。因此，香港同樣需要分散風險，而且要走快一步，並要加強分散力度，以免困守危城，坐以待斃。

所以，香港走一帶一路方向發展，比內地更為迫切，只是從英美體制轉向屬從頭做起，香港缺乏知識和關係，加上社會與政府缺乏長遠視野與識見，對一帶一路的發展幾年來都輕視怠慢，除了公關宣傳之外，一事無成，隨着國際形勢急變，轉向的迫切感愈來愈強。

為此，今年九月將有兩個關於一帶一路國家的碩士課程在香港開辦，一是國際關係，另一是國際工商管理，兩者都是跨科際的教研內容，目的是在香港和大灣區培訓懂得一帶一路國家情況、當地發展及中國與之的關係，為大灣區參與一帶一路發展，擺脫對英美市場和體制的過度依賴。

由於香港缺乏英美體制以外的人才，課程的教學除本地個別教授和資深的業界專才外，主要是外援，一方面是香港學者在海外任教的回來兼課，另一方面是與烏克蘭基輔大學國際關係研究院合作，聘請該院的資深教授來港授課。該研究院在蘇聯時代已享譽盛名，培養眾多前蘇聯、東歐、中東、非洲的外交外貿人才，網絡廣大。他們以前蘇聯為中心的經驗，正可與香港以中國內地及東亞的經驗互相補足，開拓視野，連接不同的學術和體系知識的傳統，培育新型綜合性全球化人才。

香港的大學體制過於追求國際的學術排名，創新遲緩，體制轉變的能力更弱。因此，由私立專上學院來舉辦這些新課程，可以更貼近社會經濟的新發展需要，靈活變通，既可保持學術的標準，但不會過於追求學術優異而跟隨美國鑽上牛角尖，犧牲課程教育的實用性，希望這樣的課程有助香港當前的戰略轉向。有志者，盍興乎來！