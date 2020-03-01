佛家說，萬法皆空，因果不空。自己造下的罪業，必然要受到應有的果報，這是任何人都逃不掉的自然規律。香港有些人自以為擁抱西方價值觀，因此數典忘祖，甘願充當洋走狗，出賣國家民族，而且公然叫囂「日日做漢奸」、「為美國而戰」。他們也許自我感覺良好，殊不知人在做，天在看，漢奸從來沒有好下場，過去如是，現在亦如是。眼前就有一例，大家不妨開定香檳，看看這班漢奸有何下場。

漢奸的可悲之處在於，一舉一動都如提線木偶般被操控，還要在舞台上盡力表演，以討取洋人歡心。但實際上，洋人只是利用漢奸「以華制華」，而不是真正信任他們，因為這種人背叛自己的國家民族，鮮廉寡恥，人格卑劣，根本不可能得到異族尊重。

有本書叫《抗戰時代生活史》，其中一個章節「日人養豬，待肥而宰」寫道：「日本人對一般漢奸的態度，起初是扶助他們，讓他們儘管撈，撈到了相當程度，他們便想出一個辦法，或是令其內訌，或是令其遭受攻擊，一旦時機成熟，日本人就用一個更毒的方法，將其逮捕或暗殺，漢奸們撈到的錢財，結果多數落到了日本人手中。」當年日本人對付漢奸的辦法，今天也許不會完全重複，但結局都一樣，不管漢奸們如何搖頭擺尾，如何鞠躬盡瘁，當沒有利用價值時，便會被洋人棄如敝屣。

內地官媒早前曾提出警告，「叛國禍港四人幫」是反中亂港的民族敗類，是不折不扣、喪心病狂的當代漢奸，必被釘在歷史恥辱柱上。有人認為這僅僅是官樣文章，說了等於沒說，其實不然，因果循環，報應不爽，時辰一到，所有漢奸都逃不掉。從南宋的秦檜，到明末的吳三桂，再到民國的汪精衞等等，生前都曾經春風得意，後來還不是統統遺臭萬年？電影裏經常出現一句台詞，「這輩子甚麼事都敢做，就是不敢做漢奸。」說的正是這個道理。