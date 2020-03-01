新冠肺炎令人聞風色變，但原來貓狗都有機會感染，確診者家飼養的狗隻對病毒測試呈現微弱陽性反應，消息令市民震驚，香港愛養寵物的人很多，而且鍾愛程度極甚，有的把寵物當作家庭一分子，有的甚至自嘲為寵物的奴才，若果可以人傳狗，又多一個渠道感染，肺炎簡直無孔不入。

世界衞生組織早前稱目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新冠病毒，不過根據事態發展，已經有不少愛護動物人士擔憂會出現棄養寵物潮。早前內地市民怕感染，出現大量棄養與撲殺動物潮，把飼養的貓狗扔到樓下慘死，橫屍街頭。大家以為內地某些人文明程度較低，才會如此冷血殘忍，香港不會出現這種事。怎料言猶在耳，日前深井連續兩日大量寵物被人從高處擲落街，落在豪景花園十九座後斜坡及附近位置，數目接近三十隻，超過一半死亡，其他重傷都很大機會人道毀滅。

養不養寵物是個人自由，惟一旦養了便要負起寵物終身責任，棄養任由牠們流浪街頭，是極不負責任行為，虐殺寵物更加天理不容。中國人開始富起來，愈來愈多人住洋樓養番狗，以示自己的富裕程度，但不少人骨子裏仍然是抱着落後心態，食狗肉在中國依然有地方大行其道，背脊向天可以吃，所以才會出現食野味引致沙士爆發，現在新冠肺炎只是重蹈覆轍。

歸根究柢，人類的劣根性未能消除，不斷破壞大自然，就算醫學科技更昌明，都很難避免悲劇重現，經一事長一智，內地多個地方雷厲風行禁吃野味，包括一向極熱門的果子貍。希望這不只是第一步，亦不是目標只局限控制疫情，而是深切反省改革。病毒會有疫苗，遲早會有特效藥，而且病毒沒有眼睛，無論富貴貧窮，都有機會中招。但人類劣根性卻沒有藥醫，欺善怕惡，殺害的弱小性命，數目遠遠超過古往今來任何一隻病毒。