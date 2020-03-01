新冠肺炎疫情規模之大，感染人數之多，覆蓋面之廣，實在震撼，如今全球紛紛出現確診案例，南韓、伊朗、意大利、日本等國受感染人數急速上升。國內外都有人在網上傳播說，武漢爆發肺炎，其實一早便有智者預測到了：內地是一位中醫，他在十年前的著作談過此事；國外則指美國在三十多年前出版的一本科幻小說，內容曾提過有類似病毒在武漢出現，作者的預見能力的確驚人。

先說內地這邊，據說曾預言武漢發生疫症的是一位陳國生先生，他懂中醫也談易學，十年前根據易學原理及中醫五運六氣理論，在他的書裏提到武漢「在二○一九年十二月廿六日凌晨五點爆發瘟疫，到二○二○年三月廿四日上午十點基本結束」。他的書名叫《實證化中醫基礎理論及運用》。

假若陳國生真有此能力作出預測，有日期有時間，可說是生神仙了。不過，內地有網民立刻上網搜查北京、上海圖書館目錄，未能發現陳國生的同名大作，倒有同名者曾經發表過文章，收進又談中醫、又講易學的一本會議文集，不過這篇文章內並沒有提及武漢將爆發瘟疫，當然也沒有何時爆發、何時結束。有關預言其實是有人穿鑿附會加上去的，為了開玩笑或另有目的，我們不知。不過，我在網上不同群組處也看到有人提及陳國生的預言，可見謠言不一定止於智者。

而被廣泛傳播的美國科幻小說叫《The Eyes of Darkness 》（黑暗之眼），作者Dean Ray Koontz，原書在一九八一年出版，小說中提到中國在武漢市研發一種叫Wuhan-400（武漢四百）病毒作為生化武器。令人驚訝的是，當時中國還是非常落後，經濟發展還在起步階段，武漢在國外是少人聽過的城市，中國當然未可能在武漢設生物研究所，更難以想像有能力合成病毒作為生化武器。如果小說真正提到「武漢四百」病毒，也實在令人訝異。有人再深入核實，發覺這本書的八一年原版故事中，研發病毒的是蘇聯，病毒叫Gorki-400（高爾基四百），到八九年該書改版，病毒才改為中國在武漢研發的「武漢四百」。

原書是科幻小說，故事以蘇聯為壞蛋，戈爾巴喬夫上台後，美蘇關係解凍，小說再版需另找壞蛋以吸引讀者，於是用了中國代替蘇聯，病毒也由「高爾基四百」改為「武漢四百」，小說改動只是隨意在中國找個城市代替蘇聯高爾基，選中武漢應是誤打誤撞。

武漢的P4生物研究所是世界頂級的，由法國提議及指導，約於兩年前在武漢成立，要到二○一八年底才運作。美國科幻小說作家在八九年應也無此預見能力。