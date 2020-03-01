港府最近頻頻出招，繼財政預算案宣布派一萬元後，全體問責班子又捐出一個月薪金予慈善機構，涉款約六百萬元；然後又到建制派發功，民建聯立法會議員將捐出三百萬元幫助受疫情影響人士。一時間，特區「錢」字滿天飛。

很明顯，去年黑暴導致區議會選舉大敗，港府及建制派民望直插谷底，今年甫開局又逢新冠肺炎來襲，經濟陷入嚴重衰退，港府及建制派止暴抗疫皆無能，自然成為眾矢之的。最要命的是，九月立法會選舉即將到來，現在還不出招力挽狂瀾，後果肯定不堪設想。一旦立法會主導權由反對派奪得，施政本已寸步難行的港府勢必變成四肢癱瘓，只能任人魚肉。拿下立法會過半議席後，反對派下一步便是將特首選舉變天，香港變成外部勢力的天下已是殆無疑問。

面對此情此景，不可能坐以待斃，特區窮得只剩下錢，何不來一招「有錢使得鬼推磨」？財爺宣布派一萬元後，民望大幅反彈，預算案的滿意度也創下十年來最高；問責官員捐薪一個月雖然姿勢大於實際，但總勝過甚麼都不做；現在連建制派都獻金抗疫，壓力便來到每月坐收十多萬元薪津卻拉布不做事的反對派政客身上。

不管怎麼說，以港府廢官的人頭豬腦，以及建制派的不懂轉彎，這一系列行動背後必有高人指點。主管港澳事務的京官換上新人後，特區果然有了新面貌，總算令人在一片混亂之中看見重回正軌的希望。

唯一美中不足，高官捐人工的消息在前晚傳出，卻被新加坡搶了頭啖湯。新加坡總理宣布內閣官員減薪一個月，資深公務員減薪半個月，並向前線醫護派發特別獎金，冀社會團結抗疫。比較起來，港府不僅慢半拍，捐人工亦不及減薪有誠意。當大小企業高層都要減薪達三、四成，基層打工仔紛紛失業，倘廢官半價支薪，將節省下來的人工用於抗疫紓困，相信更有助市民消氣。