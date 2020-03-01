一月二十三日，武漢因新冠肺炎疫情而封城，一位畢業多年的舊學生傳來短訊，說：「老師，我想問某某領導人憑甚麼資格去封城！」這位舊生我已多年沒見，平素也鮮少聯絡，突然傳來這句話，意思大抵是他見到了一件天下間少有橫蠻與荒誕的事，故非要找人評評理不可。

但如今疫情蔓延到意大利，該國很多小區的出入都受管制，上述年輕人卻沒有再傳來訊息，質問意國領導人憑甚麼資格這樣做。早前，郵輪鑽石公主號有人確診患上新冠肺炎，日本一度拒絕數千船員、乘客登岸，船上眾人不斷交叉感染，最終導致幾百人確診，年輕人也沒有質問日本領導人憑甚麼不准人們盡早上岸。

總之，同一性質的問題，中國或香港政府這樣處理則是野蠻、無知，外國政府同樣做法則是理性、人道的。何謂一碗水不能端平，此之謂也。

早陣子，香港鬧口罩荒，市民為買十個、八個也要輪候數小時，反對派忙不迭上綱上線，說特區政府如何「廢到無倫」，就連口罩供應也滿足不了市民需求。如今疫情侵入南韓，從新聞片段所見，當地人買口罩的人潮不是一樣「打晒蛇餅」？況且南韓是口罩生產地，香港不是，當地政府明知道疫情逼近，何不早為百姓打算？

新加坡政府向來高明而具遠見，但就連當地官員也說，他們不可能像香港般，鼓勵一人一日一口罩，因為貨源根本供應不來，由此可見，不當家不知世道之難。

很多人以為台灣政府英明，其實當地實行全民配給制，最初每人每星期也只能限購兩個口罩，直至今天，還遠遠做不到一人一日一口罩的目標。

而香港人普遍重視衞生，如今每天外出，對戴口罩的重視程度更甚於帶銀包，這樣的需求量，恐怕是任何管治者也不易滿足得到的。