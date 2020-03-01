內地改革開放前，官場腐化人所共知，老朽剪存一則「老幹部之歌」，今日讀來，依然為之噴飯：如今幹部一大怪，五六十歲才學壞，唱歌要唱遲來愛，跳舞要抱下一代。吃半天喝半天，酒足飯飽睡半天，要辦的事等明天，天天如此賽神仙……這樣吃喝對不對？紀委回答很乾脆，湖吃海喝是不對，大吃大喝是浪費，該喝不喝也不對。瞧，我們也是天天醉。

看官，呢首真係傑作，活靈活現道出高幹怠政的醜惡。中共十八大後，內地打虎拍蠅，總算做出點成績。「打鐵還需自身硬」，做阿頭的執正來做，總好過放任乜都唔做，這樣下去，只會令政權敗壞至不可收拾！好多嘢，明明事實都擺在那裏，而且鐵證如山，可是執法者就係要拖泥帶水，即使有「法」，不依又有乜用呢？

所謂「徒法不能自行也」。有啲嘢，查實社會大眾嘅輿論亦多有共識，若是大奸大惡、民族敗類，任你如何裝飾，始終逃不過歷史的審判！始終難逃被釘在歷史的恥辱柱上！老朽相信人在做，天在看，時辰一到，白楊風蕭蕭，蘋果爛了一地，摘無可摘，是時候舉行秋決了！

《後漢書》有這麼幾句：夫讒人似實，巧言如簧，使聽之者惑，視之者昏。夫吉凶之效，在乎識善；成敗之機，在乎察言。意思明白不過，讒奸之人，表面看似誠實，經常神啊愛啊民主啊自由啊，花言巧語好似笙中之簧，讓聽到的人迷惑，讓看到的人昏聵。吉和凶的效應，就在於能認清善事；成或敗的關鍵，就在於審察言論。

為政者能夠分清善惡，又能夠審察正氣之言，可以無大過矣！至於是否能贏得掌聲，那就要實踐為人民服務嘅真誠，好似政府成日都口噏噏「以民生為重」、「要與民同行」，講就天下無敵，不如實實在在全民派錢，即刻立竿見影，民望飆升！若然除惡務盡，人皆見之，法在其中矣，仲推乜法治？