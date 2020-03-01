新冠肺炎正在無差別攻擊各國各膚色人種，一個月前還在閒看中國陷於水深火熱的美國，最近亦嘗到了焦頭爛額的滋味，官方公布的數據雖還只是六十宗左右，但華爾街三大指數連日均呈現前所未見的高台跳水式股價狂插，顯示聰明人和聰明錢已在逃難，特朗普政府的防疫無能及政治機心被投下不信任票。

美國現在的情況其實很危險，當地疾控部門CDC早前統計去年的流感帶走逾萬條生命後，各方都質疑美國醫學界過於輕率。美國醫療界並不像香港一樣，會在急症室求診層面取樣檢測，這樣既可監察社區傳播，又能及早發現可疑個案，美國只是向確診者的密切接觸者作檢測，真實情況根本無法顯現。

雖然美國醫療資源及技術超強，可是美國政商界想得更深，執掌美國的政客不想疫症壞了選舉好事，個人選舉利益當然置於民眾生命安全之上；美國商界及企業主也不希望美國出現中國式封城、禁足，否則像鬥獸場一般的美國公司恐怕很快就有炒高層、裁員、倒閉等連鎖反應，政商界於是各有目的地「美化」疫情。近期，特朗普一再向呼籲美國政府正視疫情的機構開火，CDC被斥幫倒忙，小題大做；CNN等媒體則被斥「誇張渲染」。特朗普如此老羞成怒，皆因眼裏只有總統寶座。

幸好，美國主管公共衞生與國土安全的機構還是有所為、有所不為，國土安全部已在官網更新應對疾病大流行的指引，建議民眾儲備兩周的食水及食物，並定期檢查處方藥物確保有足夠的數量。這個指引加上聯邦調查局被踢爆急購口罩後，美國人已意識到儲糧防疫的重要性，加上國會聽證出現美國需要三億個N95口罩才能應付疫症爆發的話，亦在當地掀起口罩短缺的擔憂。

危機已到來，世衞組織警告全球逃過新冠肺炎大爆發的機會「窗戶收窄了」，現在這扇窗戶恐怕已關死了。