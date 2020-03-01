「熱烈地彈琴熱烈地唱……」又到小鳳姐出場嘅時間了。近日除了財政司司長宣布全民派錢一萬元之外，另一件更值得市民開心的事，就是「叛國禍港四人幫」之首黎智英被拘捕。

正義從不缺席，作惡的人必須找數。黎智英過去二十多年所做的壞事，罄竹難書，其人所行之處，定必禮崩樂壞，遺禍深遠。肥佬黎作為傳媒老闆，旗下的壹傳媒誨淫誨盜，為了刺激銷量，內容譁眾取寵，弄虛作假，荼毒市民心靈，可謂無所不用其極，嚴重打擊新聞傳媒的公信力，或說香港部分傳媒專業操守墮落，皆由壹傳媒開始，也絕不為過。而且他不甘心只作一個傳媒生意人，近年更轉型成為以傳媒人為包裝，實為禍港外國勢力的第一代理人。

黎智英作為一個地區的傳媒人，竟然獲得美國政要超高規格的政治接待。去年，美國政界的四巨頭之三，包括副總統彭斯、國務卿蓬佩奧以及眾議院議長佩洛西，分別高調接見黎智英，很明顯是為其作為美國在港代理人的一種肯定，怪不得黎智英公開宣稱，他在香港的工作是為美國而戰，賣國賣得如此露骨，形容他為「現代吳三桂」也未盡貼切。

而作為一個傳媒人，黎智英的本業是失敗的，壹傳媒長期虧蝕數以億元計，為何至今仍屹立不倒呢？多年來，「黑金」案、「袋住先」事件等，黎智英被揭向反中禍港勢力的政客政棍捐獻，三年合共向九個反對派政治組織及十四名人士提供合共超過四千萬元的疑似政治黑金。而近年的社會動盪事件，由違法佔中到反修例風波的黑色暴力，黎智英的身影可謂無處不在，甚至親身臨場指導。筆者相信我們能看到的，也只是冰山一角。

黎智英的公司雖然長期虧蝕，但仍可為反對派大開水喉，可見其絕不簡單，令人非常疑惑他的錢從何而來？首先，肥佬黎有超乎常人的財技，反修例風波各行各業都受到影響，但他旗下的壹傳媒過去大半年最少有三次不尋常的股價異動及爆升，其中一次是在去年六月黑暴初期，其中一波是六月六日起的短短十天，股價由不足兩毫升幅翻倍。以壹傳媒市值升了五億元計算，黎佔股權七成五，帳面就可獲利三億七千多萬元，從沒有盈利的毫子股，竟然能獲得美國大行全力支持，明眼人都看得出此中的不尋常。幕後資金或借抬高股價，合法地為黑暴事業注資，代理人「領獎」過後股價回落，類似的股價大幅上上落落過去大半年約有三次，怪不得雖然本業長期虧蝕，但生活仍然如此的滋潤。

黎智英這次涉嫌參與非法集結及刑事恐嚇而被捕，讓我們見到正義的曙光，但社會絕不能對此等的黃閥黑商掉以輕心。特別是律政司近年來多次工作疏漏，檢控官水平更加令人擔憂。筆者在此向檢控和執法部門呼籲，處理案件務必謹慎，順藤摸瓜將幕後黑手一網打盡。在過去半年的被捕人士中，相信其中不少是少不更事受奸人所迷惑，應鼓勵他們成為污點證人指證其惡行，絕不能重演高高舉起輕輕放下的荒誕劇情。