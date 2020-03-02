神州觀察：逼捐物資援疫區　粗暴行政出不窮

內地新冠肺炎疫情仍在持續，各地醫療及生活物資皆出現不同程度緊缺，而面對情況更惡劣的武漢市乃至整個湖北省，各界亦不忘發揚大愛精神，捂着傷口優先支援重災區，行為令人感動。只是獻愛心從來都應是自發舉動，斷無逼迫之理，否則只會適得其反，嚴重打擊民眾的捐助積極性。

網上近日流傳一段短片，揭露陝西西安市有治安巡邏隊員對當地商店威逼利誘，迫使店主拿出物資捐給武漢疫區。片中所見，該巡邏隊員宣稱其他商店均已主動認捐，並直言「送愛心」之後可獲當地治安辦、巡邏隊特別關照，將來不管商店遇到甚麼問題，或是其他職能部門的管理檢查，都可以幫忙擺平；店主聽罷，連聲表示願意認捐。

有網友直斥此舉等於明搶，哪個店主敢說不同意？除非不想繼續開店了。巡邏隊員如此軟硬兼施，完全是土匪行徑，網友紛紛要求當局將之納入掃黑除惡範疇，從嚴查辦。老實說，自從各地封城抗疫以來，關於警察、城管、治安隊等所謂行政執法人員的粗暴行為便不斷湧現，一個個兇神惡煞對待百姓，各界早已深感不滿；乃至中央亦看不過眼，嚴詞警告各方不可亂來，偏偏有人就愛我行我素，繼續胡亂行政。若不能有效遏止此類歪風，只會令民眾更添怨氣，並進一步打擊各界自發捐助之意欲，實非幸事。

這樣的逼捐行為其實亦是在搞形式主義，且動機不良。就像片中巡邏隊員所說，凡是認捐的商戶都會登記，將來還可以上「光榮榜」，對個人來說或是一種榮耀，但出發點肯定不在這裏，地方當局才是最大的受益者。這些事不但會成為某些官員日後的抗疫功績，更有助解決時下之急務，須知中央早前決定以「一省包一市」方式對口支援湖北，惟受疫情影響，各地自己的日子也不好過，故而有份支援的省份必須想盡辦法完成任務；迫於形勢，以粗暴方式從民間搜刮物資充數，無疑是條捷徑。

此外亦要加強防範一些地方行政部門假公濟私、巧取豪奪等行為。事實上，類似執法犯法行為就連湖北重災區亦出現過，早前網傳鄂州多名城管從一間商店中強行取走大量商品，名義上是為防疫，實際目的是甚麼，又怎能逃過百姓雪亮的眼睛？更甚者，各地捐到湖北的物資竟被某些職能部門截留自肥，武漢紅十字會不顧抗疫前線醫護之艱難，卻將物資分發給「莆田系」醫院，叫人相當無奈。

網上更有傳武漢市政府故意攔截及銷毀外地捐贈的物資，只讓國營及大企業壟斷經營，並以高價出售圖利，趁機發「國難財」。若真如此，則是最匪夷所思，及最為諷刺之事。