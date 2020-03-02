正論：黑暴再起非偶然　嚴懲走狗護香江

疫症當前，人人自危之際，蟄伏多時的黑色暴亂又趁「831」半周年再起，堵路縱火、汽油彈橫飛的一幕重現，亂象更延至昨日，多區都有暴徒搞事，煩不勝煩。這場數月來最大規模的暴亂，巧合地在壹傳媒黎智英等人落鑊翌日接連爆發，一切只是偶然這麼簡單嗎？

黑衣暴徒前晚又在太子、旺角一帶堵路縱火，太子港鐵站又變成「靈堂」，「警察打死人」等抹黑之談再被拿出來大做文章，更有落單警員被暴徒追打，一切似曾相識。一波未平一波又起，昨日油麻地、筲箕灣又有黑衣人藉港府欲在區內設立肺炎診所鬧事，期間高舉美國國旗和光復香港黑旗，有人更被警方搜出汽油彈，足證醉翁之意不在酒，反肺炎診所是假，乘機掀起暴亂、宣揚港獨才是真。

在疫症隨時失控擴散、經濟一潭死水之際，暴徒依然不肯收手，依然不肯放過處於水深火熱的香港市民，而且完全不怕人多聚集有播毒風險，擺明不將香港搞死誓不休，其實一點也不奇怪。最近港府因為預算案宣布派錢而挽回不少民望，問責官員更捐出一個月薪金予慈善機構，表示願與市民共度時艱，這一切都顯示港府正逐步重建形象，欲有序地收拾暴亂之後的殘局。

當中最矚目的，當然是被中央政法委冠以「叛國禍港四人幫之首」惡名的黎智英，以及與其關係密切的反中亂港政客被警方落案起訴參與去年「831」非法集結的消息，黎智英更同時被控刑事恐嚇東方報業集團記者。黎智英因為「831」被檢控，暴徒即以「831」之名再掀暴亂，如果說這僅是巧合，會不會真的是太巧合了？

昨日內地官媒發表評論文章，反駁有關檢控是政治打壓，強調港府依法進行起訴是對香港法治精神的彰顯，批評香港和西方一些政客對此說三道四，「不但完全站不住腳，更是對法治的攻擊與干擾」，可謂一語中的。正如本報昨日的「正論」指出，外部勢力之所以群起為黎智英保駕護航，公然干擾香港法治，連司法獨立、法治精神等普世價值也不顧，是因為黎智英是他們豢養多年、悉心栽培的反華走狗，也是香港反對派的總指揮和金主，連美國副總統也親自接見，足見地位舉足輕重。要是這隻最重要的棋子就此被廢武功，外部勢力部署多年的奪權圖謀豈非功虧一簣？

不近情者多藏奸。黎智英被落案起訴當晚，又被傳媒揭發和叛國禍港四人幫之一的何俊仁、同被檢控的李卓人以及李永達舉行飯局密會；昨日有市民到黎智英何文田寓所外示威，又撞破另一被捕政客楊森從黎宅離開。過去特區每有亂事發生，黎智英必會與其黨羽密謀於暗室，隨着其司法保護傘被打破，不難估計有人狗急跳牆，更多更大的暴亂必然陸續有來。

尤其是立法會選舉將於九月舉行，反對派能否奪權全賴這一仗，必定全力反撲。特區政府以至中央政府皆退無可退，不強硬迎戰，一國兩制危矣！