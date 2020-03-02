世界視線：美國撤軍阿富汗　塔利班重大勝利

長達十九年的阿富汗戰爭，將有望結束。美國政府與塔利班代表日前在卡塔爾首都多哈簽署歷史性和平協議，美國及北約軍隊將於未來十四個月從阿富汗撤出。結束這場美國史上最長的對外戰爭，一直是總統特朗普的主要施政承諾，如今和平協議正式簽署，肯定成為特氏爭取連任的「政績」之一。然而有分析指出，美軍於一九七三年跟北越簽署和約，七五年北越便統一全國，歷史會否重演，阿富汗會否重入塔利班之手，不無疑慮。

尼克遜於六九年上台後，在沒有南越政府參與的情況下，在巴黎與北越代表進行多次密談，到七二年，駐越美軍幾乎撤離完畢之際，北越發動了一場大規模攻勢，並取下國內多個重要據點。

歷史往往驚人地相似，在多哈舉行的簽署儀式上，一邊是美方代表，另一方是塔利班代表，美國國務卿蓬佩奧見證整個過程。反而由艾哈邁德扎伊領導的阿富汗現政府，並沒有派員出席。在和平協議簽署前夕，美國防長埃斯珀在阿富汗跟艾氏發表聯合聲明，公布美軍從阿富汗全面撤走的計劃。

美軍從阿富汗敗走的其中一個下台階，就是阿富汗人內部能達致和平，問題是塔利班自視為被非法推翻的流亡政府，始終拒絕承認美國扶植的喀布爾政權，甚至拒絕跟對方單對單談判，美國在這方面退而求其次，要求包括政府人員的「各方代表」共同商議國家未來路向，在此情況下，其他國家及地區叛軍被賦予地方自治權利，又或者跟現政府聯合執政的模式，在阿富汗顯然並不適用。

儘管蓬佩奧強調，美方將密切監察塔利班履行協議的情況，並將視乎塔利班的行動調整撤軍步伐，不排除延後整個過程，但實踐已經證明，特朗普最不能容忍的是美方人員傷亡，只要不觸及這條紅線，塔利班跟喀布爾政府鬧得再兇，特氏也不會干涉阿富汗人的家務事，他既然決意從「只有沙子」的敍利亞撤軍，自然也會毫不猶豫地從阿富汗抽身，這就難怪塔利班將今次和約視為「重大勝利」。