功夫茶：樓市警鐘已敲響　果斷撤辣為明天

剛發表嘅財政預算案提出一系列紓困措施，最有突破思維嘅莫過於向香港成年永久居民每人派發一萬個大洋，財爺呢招最有人間煙火氣，最能撫慰疫襲下多數市民嘅心，戴住口罩，內心激動說愛你：一萬個大洋快快到我手吖！金牛在手，勝過有女牽手！

之不過，紓困有所突破，惟自去年六月黑暴衝擊，樓市成交量及樓價普遍回落，踏入鼠年，整劑新冠肺炎，全球無樂土，香港樓市進一步受到打擊，有議員甚至認為樓價隨時慘過沙士，各界齊聲要求港府撤辣。波叔就話喇，目前樓市已有秩序調整，但樓價仍非普遍市民能負擔，認為撤辣係言之尚早。佢仲指出，現時樓市情況與沙士時不同，暫毋須擔憂樓價出現斷崖式下跌喎。

功夫茶對波叔嘅回應未敢苟同也。嗱！一本通書固然不能睇到老，世界在變，沙士時，仲話有阿爺做靠山，依家阿爺自顧不暇！香港要活下去，就要自省自救，撐企業保就業固然重要，如果連樓價都保唔住，金融業風光又不再，若然再出現一大堆負資產，咁就累死好多人，千金散盡不復來，啲港女有樓都未必有高潮矣！

作為一個有為、有遠見嘅政府，目光不能近視，果斷撤辣亦非為今日而做，而係為明天、後天而做，諗多兩步，就天廣地闊，面朝大海，春暖花開！即係咁，樓市有隨時下挫危機，政府應制訂明確且具前瞻性嘅撤辣措施，待危機出現，即時可救市，亦隨時能調節。呢，兵法有云：故五行無常勝，四時無常位，日有短長，月有死生。同一個太陽，有時出現日長，有時出現日短，同一個月亮，何嘗唔係有盈虧消長。制訂政策要有前瞻性，好應該為明天多行一步。

喂，就好似飲嘢咁，可以多甜，可以少甜，亦可以走甜，樓市都係一樣㗎咋。家下咁嘅環境，仲唔撤辣盞個市死多兩錢重！若然擔心幾年後樓市有變，到時加辣都未遲啫！可加可減，因時制宜，財爺唔係咁都唔曉啩！家陣財爺講到硬繃繃，唔識轉彎咁，一定撞板！其實做官也是一門藝術，財爺應該同市民講，雖然家陣唔係適當時間，但只要對香港經濟好，政府一定會考慮在適當時間撤辣，等市民有個底，穩定民心啊！

千祈唔好學似特首咁，高官明明戴咗口罩，為咗要慳啲使，都要佢哋除下來！好衰㗎！咁施政法就係步向野蠻之路！施政不同床戰，前者野蠻一定失分，得唔到民心；後者野蠻，仲有啲被虐待嘅激情快感！社會各界紛紛要求政府撤辣，阿哥，撤辣又唔係乜咁大件事，何必要堅持「言之尚早」？樓市好，經濟衰極有個譜，更何況，若然樓價日後狂升，到時即使加「卡羅萊納死神」此種號稱世上最辣辣椒，食到個個頭上冒煙、屁眼噴火都仲得啦！