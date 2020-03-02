因為派錢，新一份財政預算案大受好評，這樣的好評是一千二百億元紓困派錢措施賺回來的。在此之前，政府的紓困措施已有三百億元，兩者加起來，以香港從殖民地承繼而來的守財奴式理財政策來說，應屬大手筆和破紀錄了。

或許，從反修例暴亂到現在的新冠肺炎疫情，特區政府的聲望低落，便要靠大手筆的紓困政策來買回民心。而且有澳門示範在前，無論怎樣迷信市場經濟、迷信小政府，反對政府干預市場，在當前的政治形勢底下，沒有哪個官員不會派錢解社會之困。

不過，派錢亦應有戰略和目的。

在當前大疫之後還夾雜着反修例暴亂的餘波，以及中美貿易摩擦、世界經濟轉弱的因素，香港經濟的競爭力和復原力並沒有優勢，內外消極因素不會因疫情克服而消失。因此，期望經濟可以在一年半載復甦是奢望，加上各種因素正轉變國際政治經濟的大勢，這種結構性轉變會帶給香港現有的經濟結構和競爭巨大的挑戰，需要更巨大的努力來進行更根本性的體制改革才可以應付。

事實上，今天香港正面對着重大的政治、經濟、社會挑戰，挑戰觸動香港差不多所有主要的制度與政策，應該是直面挑戰進行深切反思和檢討，從而使香港可以在今後趨吉避凶。

香港的問題，是特首沒有這樣的識見，沒有對形勢的真正認知和追求改革的決心與魄力；財政司司長也有同樣缺失。或許這樣的同質性是他們在今屆政府共事的基礎。

財政預算案共兩個部分，一是紓困派錢；二是一切如舊，接着這幾年的政策慢慢推行，全無應對挑戰的針對性與急迫性。

派錢派多少才可以真的紓困呢？今次是香港經濟全面的衰退，一千多億元是杯水車薪，而且救得了今天救不了明天。派錢扭轉不了市場的信心，改變不了當前的政治威脅和結構問題，且無差別的派錢而不是集中地有針對性、有配套部署的使用，效益低下。中產階級和資產階級多一萬幾千元有甚麼作用呢？但這些錢的機會回報便浪費掉了。沒有工作便沒有收入，派錢面對的是長貧難顧，是他們沒錢便要更多地依賴公營服務，減少消費引致惡性循環。循環下去，不是一年，而是多年。

或許財政司司長也認識到問題，所以預期今後五年都會有財政赤字。但是單只紓困派錢解決不了收入的問題，個人家庭如此，社會也如此。可惜綜觀整份預算案，一如政府的施政報告，沒有應對困境和財政赤字的具體明確政策和計劃，還是政務官老套的優柔寡斷態度。