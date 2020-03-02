日前重溫魯迅先生關於痛打落水狗的名篇《論「費厄潑賴」應該緩行》，此因有幾隻在香江作惡多端二十餘年的惡犬成了落水狗。

按照西夷的「費厄潑賴」（fair play）和中國的恕道，據說不應該痛打落水狗的，包括咬人的惡狗，包括裝得挺老實的哈叭狗。然而，這類狗為惡時被人打落水後，只要爬上岸來，是仍然會咬人的。對此，魯迅總結說，「犯而不校」是恕道，「以眼還眼以牙還牙」是直道。中國最多的卻是枉道：不打落水狗，反被狗咬了。但是，這其實是老實人自己討苦吃。

魯迅還舉出了幾個民國後落水狗上岸咬死仁人志士的例子，指落水狗「依然聲勢赫奕，作惡又如先前一樣」。魯迅痛心疾首曰：「老實人誤將縱惡當作寬容，一味姑息下去，則現在似的混沌狀態，是可以無窮無盡的。」

香江回歸後，反中亂港的惡狗、哈叭狗猖狂之極，狂吠不已，咬人不已。有的則特別能裝，牠們「雖然是狗，又很像貓，折中、公允、調和、平正之狀可掬，悠悠然擺出別個無不偏激、唯獨自己得了『中庸之道』似的臉來」，很有欺騙性。

大概是時代轉變、香港殖民歷史「華洋雜處」吧，這類扮貓實狗的東西，不但樣子上折中、公允、調和、平正，最突出的是其洋奴漢奸嘴臉，狂吠之時噴出的是民主呀、自由呀、人權呀、法治呀、公平正義呀等口水。如此這般，牠們不僅顯得「理直氣壯」，而且被打落水後，更可「惹人同情」，免遭痛打之苦也。

香港的這些惡狗、哈叭狗因為有時代特色、有西洋特別培育，身價地位大大好過魯迅時代那些國產土狗，牠們被打落水後，沿岸是有不少金髮碧眼的虎豹豺狼阻止痛打的。日前那幾隻剛剛落水，美英主子們不就大肆咆哮起來了嗎？不是聲稱要「施加國際壓力」，要用甚麼方法制裁香港特區嗎？而其他尚未落水的狗也立刻呲牙咧嘴，躍躍欲試，助其爬上岸來再行咬人。事實上，以香港的環境來看，牠們是大有可能得其所願的。