打在狗身上，痛在主人心。漢奸黎等人剛剛「落鑊」，外部勢力立即出來保駕護航，美國國務院聲稱「關注」事件，美國政客要求華府回應事件，末代港督彭定康更表示「憤怒」，一時鳴噪紛紛，惡浪滾滾。這就奇了，西方政客不是經常強調法治和司法獨立嗎？任何人犯法都必須承擔法律責任，這是天經地義的事，他們有何權利干預香港司法？莫非彭定康患了老人癡呆症，以為香港還是英國殖民地？

說穿了，西方政客之所以氣急敗壞，皆因他們豢養的走狗被打了。漢奸黎之流自恃有外部勢力撐腰，有港府無間道提供保護傘，一直肆無忌憚，氣燄囂張，不僅充當反中亂港勢力的幕後黑手和金主，而且在佔中之亂和黑色暴亂中赤膊上陣，甚至公然叫囂「為美國而戰」。反觀中央政府投鼠忌器，特區政府畏首畏尾，既不敢摸老虎屁股，也不敢碰走狗尾巴，導致一國兩制走樣變形，管治危機日甚一日，終於淪落到如此地步。這次有關當局重新拾起法律利器，總算令人看到了一線曙光，但願這線曙光能穿透重重雲霧，令香港重見天日。

正如毛澤東所說，人民大眾開心之日，就是反動派難受之時。西方政客關注也好，憤怒也罷，都不過是無關痛癢的政治噪音，最重要的是中央必須端正主人家態度，該管時就要管，該出手時就出手。畢竟，香港是中國特別行政區而不是西方殖民地，香港的事情純屬中國內政，沒必要看外國人臉色，更沒有必要畏懼洋奴漢奸。

正所謂，誅一惡則眾惡懼。只有先剷除罪魁禍首，才可以打掉反中亂港勢力的氣燄，也才可以防止外部勢力的介入。當然，特區政府是靠不住的，要為香港撥亂反正，關鍵在於中央的態度和決心。既然香港已成為中美博弈的戰場，美方不甘心走狗被打，勢必瘋狂反撲，中方必須堅定立場，絲毫不能退讓，必要時甚至不惜一拍兩散。