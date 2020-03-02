壹傳媒黎智英涉嫌於一七年刑事恐嚇《東方日報》記者，以及在去年八月三十一日與立法會前議員李卓人、民主黨前主席楊森涉嫌參與未經批准的遊行，早前被捕及落案起訴。美國國務院急不及待在三人被捕後發聲明，關注黎智英及另外兩名民主派人士被捕。聲明期望香港政府不要為了政治目的而選擇性執法，要公平及透明地處理案件，以維護香港的法治、和平集會及言論自由。

香港是中國的城市，「一國兩制」下有自己的法律及司法制度，是國際所認同，執法高度透明，美國作為堂堂大國，竟然對這些人被捕發表聲明，要求維護香港法治及自由權利，聲明絕對是倒果為因，香港法治制度毋須外國說三道四。

香港長期擁有和平集會及言論自由，在法治底下獲警方批出不反對通知書，表達意見完畢就和平離開，從來沒有合法和平集會後有人遭秋後算帳。為甚麼要強調法治？因為只有法規才能令社會有秩序，每一個人的言論自由權利獲得保障，亦凸顯出法治的重要性。

過去反修例暴亂期間，一大批政客及暴徒抬出和平集會及言論自由是受到《基本法》保障，他們卻違法地肆意聚集人群，其後大搞破壞社會的暴行，該種行為同樣印證了不守法的惡果。《基本法》所述的集會及言論自由，是需要在法治下獲得，違反法治，又怎能獲得集會及言論自由的保障？

美國國務院發表對黎智英等三人被捕的聲明，亦提醒了我們，不要為政治目的而選擇性執法，要公平及透明地處理案件。正正要維護這個原則，彰顯公平執法，過去大半年一直困擾香港、損害民生的暴亂行為，就需要在公平公正維護法紀下執法，凡是曾參與過非法集會的不同團體及人物，都需要面對法律制裁。這樣處理才能向國際特別是喜歡說三道四的美國證明，香港沒有因政治而執法，絕對是法治下執法。