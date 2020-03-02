新冠肺炎初現，湖北報道有多人受感染，跟着傳去其他省市，一片風聲鶴唳，美國率先斷絕來往中國航班，香港有人立即亦步亦趨，要求全面封關。為了加強對特區政府施壓，反對派隨即發動部分醫護罷工，並組織其他新興工會響應，打算接班，務求癱瘓特區政府的運作。幸好醫護罷工未見熱烈，其他接班的工會缺乏號召力，更兼政府封閉部分內地與香港的口岸通道，加上強制內地到港人員作十四天隔離，封關要求不了了之，無人再提。

回頭再檢視封關要求，基本上意念混淆，無法執行。提出的人也說不清何謂全面封關：是全部斷絕香港與外地的出入交往，還是封閉與內地交接的口岸？是單單拒絕內地人來港，還是不管任何人，總之凡是來往內地的一概拒絕？從其他國家地區來港的內地人是否拒絕？是連內地每天輸港的食物和日用品都停止來港，還是容許運載生活必需品的貨車和司機繼續往來？若要停止內地貨物輸港，食水供應是否也要停止？如果缺乏內地的食物和日用品輸港，香港怎樣解決生活必需品的供應？一連串問題都未弄清楚，便貿貿然要求全面封關，除了是令特區政府尷尬外，是否還有其他目的？

中大的宋恩榮教授引用有關數據，已把問題說得很清楚了。其實自從政府加強針對內地的口岸管制後，來往的人流主要集中深圳灣口岸，入境者佔百分之九十以上是香港居民。一方面是內地大多數城市都實施人流管制，限制出入，自然減少了內地人來港；另一方面來港後要隔離十四天，誰會有此閒情逸致自招麻煩？現今最受困擾的，是完全有權入境的香港居民。封閉部分口岸，實施十四天隔離，他們來往不便，最受影響。

到底全面封關問題出在哪裏？澳門沒有封關，只是實施出入管制，市民表示讚許。香港大幅度封關，留下的通行口岸來往人流絕少，特區政府卻備受責難。香港現今已經有效地遏止疫情從外地進來，新確診病例主要是屬於本地感染擴散，兩地民意為何有如此大差別？除了澳門反對派聲音較弱，不成氣候，故未能鼓起民怨外，澳門特首肯公開清楚解釋不能封關的立場和原因，也替他爭取到好評。反之，香港的特首立場飄忽，未能清楚交代問題所在，何者香港可做，何者不可，恐怕也是主要原因。

新加坡也為控制新冠肺炎疫情傷盡腦筋，但他們少反對聲音，全國一起抗疫，也是成功原因。新加坡也沒有針對某國某地區封關，只是加強入境管制，中國大陸來客一律隔離十四天，結果爭議一下子便平息了。