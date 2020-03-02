儘管新冠肺炎疫情來勢洶洶，但暴徒一於少理，藉「831」半周年又乘機鬧事，堵路縱火、掟汽油彈、追打警察、強拉小巴乘客落車凌辱，不僅喪心病狂，骨子裏就是幼稚無知，本質和童黨欺凌並無二致。

「太子站打死人」鬧劇早就隨着「死者」逐一翻生報平安而不攻自破，奈何直到今日仍有冥頑不靈、邪毒上腦的白癡深信不疑，太子站又被人放滿鮮花，活像靈堂一樣，黑衣人高舉紙牌「控訴」有二千多人被警察打死。顯而易見，香港雖然號稱法治之區、文明之城，人均受教育程度高，但無腦的人才是佔大多數，否則怎麼可能人云亦云、不求甚解就對「警察打死人」照單全收？

愈看這些所謂有良知的年輕一代，愈覺得香港沒有希望。撇開政治問題不談，就說衞生問題，明知疫情嚴峻，專家不斷呼籲市民留在家中不要群聚，偏偏這些年輕暴徒前赴後繼上街鬧事。自己不搞事的時候，言必政府抗疫不力，置市民健康於不顧；自己搞事的時候，就絕口不提防疫問題，懶理太多人聚在一起帶來的播毒風險。自私自利，莫此為甚。

香港之所以淪落至此，並非政治制度真的那麼不堪，而是有些人從來不會努力付出，只想不勞而獲，將生活所有不如意輕易歸咎於香港政府和中國內地，彷彿沒有民選政府就是自己人生失敗的唯一原因，卻從來不檢討自己有沒有努力過。在他們簡單的頭腦中，民主能醫百病，民主能財源滾滾，只要有民主，香港既不會有疫症，更不會有窮人，但如果這是實情，為何自詡民主大國的美國，一場流感就死了過萬人？號稱唯一華人民主地區的台灣，連大學生都要捱窮？

此城的光輝傳奇已是上世紀的事，來到今日只剩聲聲嘆息。過去的香港人充滿活力、拚搏、捱得，今日的香港人只知怨天尤人。質素相差太遠，此所以過去沒有黑暴，現在卻有大班喪屍日日嚷着攬炒。