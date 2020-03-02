反修例運動加上新冠肺炎疫情雙重夾擊，香港經濟陷於數十年來少有的困境，不少聲音要求特區政府撤銷壓抑樓價的「辣招」，以免樓市出現崩潰式下挫。

現代經濟學基本上不大鼓勵干預市場，不是因為自由市場當真完美，而是聰明的政府不多，大部分是愈干預愈多弊端，故權衡之下，還是認為當權者少做事為妙。現有辣招是前特首梁振英任內訂立的，壓抑樓價的手段比他前兩任特首都厲害。但梁振英任內的樓價升幅，卻是歷任特首之冠，以此觀之，似乎沒證據證明干預政策真能有成效，效果甚至可能是適得其反。

新冠肺炎疫情讓全球鬧口罩荒，鄰近的澳門、台灣、新加坡政府都有介入市場，香港的管治班子就只坐着吃飯，甚麼也沒幹。不過，如今你試比較四地的市民，香港人能戴上口罩的比率不會遜於其他三地，而且肯定較新加坡高。這是另一例證，說明干預不一定能有更好效果。

至於香港的樓市辣招，讓我說嘛，當初壓根兒就不該訂立，如今既已制訂了，要政府突然撤銷，咱們的管治班子做事向來畏首畏尾，看來會「有排等」。目前樓價尚未出現崩盤式下挫，如果宣布撤辣，怕有人會埋怨政府只容許樓價升，不容許樓價跌，所以估計管治班子仍會按兵不動。

現在的租金回報率仍高於銀行存款息率，相信樓價暫時不虞大跌。不過，假如失業率惡化，公司又出現減薪潮，很多家庭便付不起高昂租金，甚至「直頭冇錢交租」。到時候租金回報就會下調，樓價也就要相應下跌，如果租金減得厲害，樓價亦必然跌得厲害，政府可能想留待大跌市出現時，才撤辣救市。不過，樓價高低跟租金是否吸引關係最大，如果將來租金當真大跌，政府就算撤辣，也是救不了樓市的。