做餐廳食店，講究食材是否堅，烹調是否得法，好似排骨麵，據古龍的說法，首先是一碗麵湯，一定要做得清而鮮腴，油而不膩，那至少要用肉骨頭文火吊出來的高湯才行，下麵當然也有考究，麵要下得清清爽爽，漂漂亮亮，一根根排起來，絕不能有糾纏不清的現象，上面如果再加一點開胃酸菜，這碗麵大致就可以算合格了。

至於飲品，港式絲襪奶茶便大有學問，點樣沖出一杯懷舊奶茶，水溫、沖嘅手法、不同茶葉如何溝全憑經驗；而不少港人喜愛的凍檸茶，除了要有茶味郁芬，更要有檸酸甜度，如何取得平衡，一樣考師傅。

之不過，當今新冠肺炎肆虐，市民外出用餐自然重視食物及環境衞生，而食店除了加強消毒、注意衞生，侍應及廚師更要戴口罩，這是基本常識及要求吧！偏偏壹淫媒漢奸黎次子黎耀恩喺中環開設嘅茶餐廳「四季常餐」，日前竟爆出「二手凍檸茶」事件，你都咪話唔驚嚇！阿哥，家陣新冠肺炎可以透過飛沫口水傳播，「二手凍檸茶」？即係飲唔知乜水嘅口水尾？有冇搞錯？

事緣有食客到該餐廳點了凍檸茶走甜，但飲後發覺勁甜，於是請侍應換過另一杯，但該食客發現侍應拿走該杯凍檸茶後將其放入雪櫃，之後再拿出來，轉給另一位顧客飲用。食客最終喺網上公開事件。喂！個食客若然未啜過杯凍檸茶，又點知不但冇走甜仲勁甜吖？通常啲侍應會第一時間倒咗佢，有乜理由仲擺入雪櫃「循環再用」？好彩嗰位食客睇到啫，否則另一位顧客飲人口水尾，一個唔覺意賴嘢，都真係無語問蒼天咯！

事後大批網民鬧爆呢間係「垃圾肺炎餐廳」，叫佢直頭改名「二手常餐」，斗膽入去幫襯嘅就係「亡命之徒」。食環署亦證實接獲投訴，話會跟進調查喎！老朽相信，經過二手凍檸茶事件，臭名遠揚，店名已如太監生癌，唔死都冇乜用咯！