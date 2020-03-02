新冠肺炎令中國人再次被指為「東亞病夫」，外交風波尚未平息，國際醫療界追蹤病毒源起的發現卻天天有新意，部分發現更趣味十足，頗有震驚世人的效果。日前，國家衞健委高級別專家、內地呼吸系統科權威鍾南山透露，新冠肺炎雖在中國大爆發，但疫源不一定在中國。這句話，透露了中國科學界追蹤疫源已有一定眉目，距離真相不遠了。

過去一個多月，大半個中國幾乎處於停擺狀態，但這不包括全國生物科學、基因研究的專家，因為早在上月初，國家及各省醫療體系已召集專家「全力攻堅」，專家的火線任務是攻堅病毒之謎、破解治療之法，當中自然包括病毒是怎麼在武漢出現的。

大半個月前，內地西雙版納一個研究機構發表了追蹤病毒的發現，認為今次疫災，被指與多宗病例有關的武漢華南海鮮批發市場，並不是新冠肺炎的病源地！不過，這個研究未被廣泛採信，各方研究還在進行。

最近日本、歐洲都有醫學研究從新冠病毒的基因序列着手，探尋病毒怎麼從動物走向人類，結果日本科學家提出質疑，主要論點是從中國病人的病毒基因找到了疑點，因基因序列屬於變異中段，並非源頭。亦有歐洲醫療界提出，新冠病毒的基因與H1序列有關連，焦點又重回美國，因為美國自去年九月出現流感大爆發，當地流感病毒的H1與今次疫症同源。真的假不了！估計內地如鍾南山等研究團隊很快會提交一些重量級證據，揭開疫源之謎，還中國人一個清白，還世界一個真相。

新冠肺炎肆虐之後，華人、黃皮膚成了原罪，無論是歐洲還是美國，白人社區開始排斥黃種人，網上更有人指摘華裔是病毒載體。找出病源，便可以科學實證推翻趁疫加諸華人、加諸中國的惡意行為。

經一事長一智，新冠肺炎讓自以為站起來的國人清醒，國力強還遠遠不夠，公共衞生亦是一種硬實力。