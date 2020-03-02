歷時已經一個多月，新冠肺炎疫情形勢依舊非常嚴峻，湖北每日病亡人數仍有幾十例，京城新增病例遲遲得不到遏制，境外疫情反滲壓力不斷加大，而種種歌功頌德、阿諛奉承之聲卻早已不絕於耳，諸如出版圖書、電視節目、新聞報道、詩歌散文等形式全面開花，不一而足，儼然真的又是一場偉大勝利。

面對這些荒唐到令人哭笑不得的做法，只想問一句：近三千不幸逝去的亡魂，近萬名危在旦夕的重症患者，他們看到這些「偉大勝利」，會是怎樣的心境呢？現在有「高級黑」，也有「低級紅」。當前的歌功頌德，從來源來看，絕大多數屬於「低級紅」，這主要分為三類。

第一類是體制內的既得利益者，特別是朱門紅牆、衙門大院裏的官僚權貴。他們享受着好處，自發捍衞統治階層的榮耀和地位，對官方的一切衷心擁護，比如山東臨沂市原副市長于中華的抗疫頌歌《萬歲！心中的太陽！》，熱情謳歌「您讓瘟神卻步，您讓華夏沸騰，您讓災星消亡，您讓世界震驚！」令人聯想到汶川地震後山東作家協會副主席王兆山的「縱做鬼，也幸福」。但說句不厚道的話，于中華不怕那些因訊息不透明、救治不及時導致全家滅門的冤魂索命嗎？

第二類是跪久了的奴隸，本來處於社會最底層，卻擁有了做主人的錯覺，容不得別人批評主子。形形色色的「自乾五」、「小粉紅」，多年來已經自我洗腦，對於任何理性批評之聲，都要群起而攻之。

前兩類雖然可惡，但起碼有些人是發自本心，他們真的認為國家完美無瑕、無懈可擊。世界是多元的，每個人自有其價值觀和認知水平，不能強求一致。第三類最為可惡，那就是一些出賣良知、腆顏諂媚的無恥之徒。與前兩類不同，第三類人明明知道問題所在，卻為了金錢、地位、名利，專事迎合，謀求官位，有意地粉飾太平，吹噓功績。當然，也有混合人格，比如本身是既得利益者，又借吹捧頌揚來自保。

疫情如一面鏡子，照亮了誰是人、誰是鬼。湖北省作家協會前主席方方，堅持用筆記錄慘淡的現實；胡舒立的《財經》雜誌始終不畏強權，堅持去挖掘被掩蓋的真相。而她們卻還要背負着「漢奸」、「賣國賊」的罵名，承受着各種明槍暗箭。泱泱中華，遭此國殤，要靠兩個女人衝在最前頭鼓與呼，怎能不令人心生「竟無一人是男兒」之悲、「徒負七尺昂藏」之嘆。

對災難的美化就是對良知的褻瀆，更是對國家對民族的不負責。縱然沒有勇氣揭露黑暗，但起碼的底線是不能恬不知恥地去阿諛逢迎。大疫當前，億萬國人付出了巨大的努力、慘重的代價，最好的回報與告慰，就是引以為鑑，亡羊補牢，徹底去反思，尋找並堵塞、彌補各種問題漏洞。這是生者之於逝者的責任，也是掌權者之於老百姓應盡的本職。若任由「低級紅」、腦殘文大行其道，而理性聲音反被淹沒、封鎖，其惡果是對國民整體素質的扼殺，豈非自毀長城？