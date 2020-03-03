產評：全球衰退來勢兇　樓市撤辣豈容緩

新冠肺炎疫情向全球散播，上月在香港出現的搶購物資潮，正在南韓、意大利，甚至美國等地重演，可見如今疫情已成為全球風險，香港作為外向型經濟體必受重創！策略上，港府有必要盡快落實為樓市撤辣，否則樓市一冧，與其高度關連的金融業亦難獨善其身。這幅回歸以來最慘烈的經濟畫面如今尚可避免，且看港府是否繼續忠言逆耳、堅拒從善如流！

總結今年一月數據，香港貨櫃吞吐量連挫廿四個月、零售銷售連瀉十二個月，二月份更受疫情打擊，平均每日赴港遊客僅三千人，比○三年沙士期間單日一萬人更慘，尚未計及大量食肆關門大吉，就業市場陷水深火熱。四大支柱進一步轉差，底子之弱路人皆見！誠然，經濟周期不可怕，最怕是政局動盪，使中高產和外資都無鞋挽屐走！始終政、經分不開，經濟問題弄不好，後患無窮，道理如是。

自去年六月以來，樓市成交和樓價普遍回落，今年受疫潮影響，往常見到的小陽春早已不復再，新盤銷售極具挑戰。目前樓價若有序調整，固然並非壞事，但面對眼前經濟蕭條，政局與外部形勢複雜嚴峻，一日差過一日，誰能保證樓市調整必然「有序」？一旦全球金融市場大幅動盪、內地經濟加速下滑、香港資產市場急速「水退」等，這些股災和樓災的畫面對不少港人來說是不堪回首，何解港府仍毫無危機感？

樓市「辣招」是非市場化的行政干預，當政策目標已不存在，退場豈能推卻！港府指現時樓市有別於沙士時，不用擔心暴跌，顯然是錯判形勢，將樓市硬與經濟切割開來。事實卻是，香港經濟的重要支持──內地需求和全球經貿關係已大不如前，如沙士時透過兩地政策協調紓困的條件大打折扣。過去十年樓價升兩倍，下跌空間必然較沙士時還要大，再看本土地緣政治風險已削弱主權信貸評級前景，嚇跑了資金與人才，加上美國已準備好在次輪中美貿易談判打「香港牌」。橫睇豎睇，樓市調整的風險及對經濟的潛在衝擊，都遠比沙士為高。

古語有云：「深則厲，淺則揭。」港府行事，必須隨機應變，因時制宜。當務之急是官員們要表明手上這張可穩大局的「撤辣」牌，如箭在弦隨時行動，好讓投資者心裏有底，不用以搶米搶廁紙的恐慌心態，急着搬錢撤港以防大冧市；繼而是着手從寬減印花稅等方面入手，激活樓市流動性，釋放價值和吸引「活水」支持經濟，四両能撥千斤，何以不為？