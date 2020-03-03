功夫茶：水馬陣自我矮化　咁驚青點護港人

「人生都是可憐蟲，苦把蹉跎笑乃公。奔走逢迎皆有術，大都如草只隨風。」看官，這是晚清重臣、中國首位駐外大使郭嵩燾寫的一首感懷詩。晚清衰世，任你有報國愛民之心，眼見皇親大臣多是「牆頭草」，自己「壯懷激烈」又如何？

功夫茶唔係又引詩諷今，之但係見到「一國兩制」下嘅香江，喺過去大半年嘅烈火暴行下，政府多個部門及機構備受衝擊，香港陷入「水馬圍城」。阿哥，「四面荷花三面柳，一城山色半城湖」就話正啫！依家就凡是「政府重地」或「高官出入之處」必有水馬，「四面水馬三面欄，一條馬路半條膠」，根本就係阻路擾民，又鬼咁肉酸，睇見都忟，你話香港點撥開雲霧重見朝霞？

嗱！功夫茶向來視水馬如仇讎，見到佢前面憎佢後面，見到左面憎佢右面，又大舊又笨重，你估係橫看成嶺側成峰嘅女體雕像咩？防暴靠水馬，簡直係羞家！制亂靠政府，政府靠水馬，呢啲係乜嘢邏輯吖？功夫茶心諗，若然水馬能鎮四方邪氣、八面妖怪，救香港於黑暴烈火，咁政府不必派一萬個大洋畀市民，直接一人派一個水馬就搞掂喇！

講真，政府當水馬係止暴靈符，同風水師叫人睇龍珠抗肺炎一樣咁搞笑！大哥，自己都保護唔到，點保護市民吖？本報記者日前偵騎四出，巡查發現政府部門及中央駐港機構門外，仍然以水馬圍封，部分道路甚至封閉。金鐘政府總部與立法會外圍嘅水馬縱橫交錯，大大話話有成二百個，唔知嘅仲以為時光倒流三千年，去到春秋戰國時代添！此外，警察總部、大埔警署，都有五十至八十個水馬；而喺修例風暴中成為眾矢之的嘅律政司司長鄭若驊，其辦公室所在嘅中環律政中心都有成二十個水馬包圍，慌死佢畀人噓多兩聲，一個唔覺意又失重心，跌跛埋右手咁就大件事咯！

各位街坊，政府部門靠水馬重重「保護」，好衰唔衰，代表「一國」位於西環嘅中聯辦，之前畀黑衣暴徒以漆彈擲污國徽及噴上侮辱字句，其後一度以透明膠箱保護國徽；最近記者重返現場，發現膠箱已移除，不過仍然有成約三十個水馬圍實。功夫茶喺新中聯辦主任駱惠寧履新時，已第一時間為文呼籲中聯辦要立拆水馬，以凸顯一國聲威！呢，英、美等外國領事館無一圍水馬，反而中聯辦、外交部駐港公署全部水馬圍困，暗無天日，喂，香港究竟是誰家天下？到底要圍到幾時幾日？

前幾日港鐵太子站「831」事件半周年，暴徒又出嚟乘機搞事，警方早有防備，四小時內拉咗百幾人，使乜驚到圍水馬？止暴制亂靠決心勇毅，水馬有咩用？功夫茶建議盡撤水馬以振一國聲威！水馬收檔，止暴才有望焉！否則只會腌腌悶悶，香港永難見青天！