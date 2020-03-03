世界視線：莫迪迎賓生枝節　印太夢好事多磨

印度總理莫迪上周在新德里盛情迎接美國總統特朗普。為了這場盛會，莫迪不僅在特氏途經的貧民窟建起高牆，甚至向恒河注入清水，稀釋河中傳出的異味。然而，就在特氏到訪的同時，新德里的印度教與回教徒，爆發當地數十年來最血腥的宗教衝突。

莫迪政府去年十二月實施《公民法修正案》，首次將宗教列為外國人士申請移民居留的評分標準。根據新法例，印度向鄰國六類宗教信徒提供移民申請優惠，卻將回教排除在外。事件引發印度回教徒不安，擔憂他們正被劃為二等公民。上周日，回教徒在全國各地舉行和平示威。當特朗普抵達新德里時，示威演變成暴力衝突，從歐美前來採訪的記者隨即把目光轉向新德里的回教社區，報道回教徒遭到追打，而警方卻沒有提供足夠的保護。

特朗普在總統任期的尾聲才首次訪印，且僅停留三十六小時，用實際行動說明了印度在他眼中的重要性。但這畢竟是特氏在選舉年的外交成就之旅，他一旦成功連任，未來四年的美印關係，將給國際社會與輿論媒體帶來無窮的想像空間。不幸的是，宗教衝突令他此行變成競選的燙手山芋。在美國國內，反對黨和民眾關注他如何就印度的宗教與人權狀況表態；在國外，由巴基斯坦到沙特，回教世界同樣在等待特氏回應。

特朗普選擇了平衡與迴避。他在當地向十多萬民眾發表演講，盛讚印度的民主讓人民擁有自由而不是強權，數以百萬計的印度教、回教、錫克教和佛教徒等和諧共處，其團結鼓舞了全世界。然而就在聽眾傳出掌聲之際，他同時冒出一句「美國與巴基斯坦的關係非常好」，現場陷入短暫的寂靜。

特朗普甫離開印度，莫迪便調動軍警入新德里平亂，並於上周四宣布局勢受控。不過此時已至少有四十多人被殺，三百五十多人受傷，警方拘捕六百三十多人。新德里的街頭經過數天的燒殺後終於平靜，而那些期望特氏到訪可促進美印戰略夥伴關係、甚至促成西方資本由中國轉向印度的種種評論，亦隨之銷聲匿迹。