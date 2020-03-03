神州觀察：捕殺狗隻防疫情　無知造就野蠻人

無知是人類文明的絆腳石，並由此生出無數的罪孽和悲劇，令人類愈發變得野蠻殘暴。世衞組織早已澄清，未有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病毒，惟內地不少地方仍在積極鼓勵捕殺狗隻防疫，何其冥頑不靈！

廣東東莞某社區居委會早前廣發通告，嚴禁區內屋苑放養狗隻，及帶到公共場所大小便，違者一律捕殺。同時以派發獎金形式號召民眾齊上陣，派發標準視所殺狗隻大小而定，超過一定重量的，每隻可獲派三百元，不足的亦能領到兩百元獎金。有關措施原定本月五日正式執行，惟在居民群起反對之下被迫撤銷。

老實說，就算是在平常時期，加強狗隻等寵物的飼養管理，不讓牠們隨意亂跑、排泄或傷害人，亦無可厚非，但動輒以喊打喊殺方式處理問題，顯然極不合情理，及處處凸顯出人類的野蠻和不文明、不人道一面。畢竟寵物也有生命及情感，若每每只識揮棒相向，毫無惻隱之心，又如何稱得上人類？

可幸本次捕殺措施最終並未付諸實行，遺憾的是，類似殘忍行徑於近期的防疫當中卻頻遭曝光，且一宗比一宗惡劣，捕殺力度及手段更令人觸目驚心。譬如陝西西安就有屋苑檢疫人員直接從業主懷中搶走小狗，並當面亂棒打死，事後更揚言不怕對方報警；河北石家莊則有物管人員持鋼管追着業主和狗隻一起打，全程只顧逞兇，連一句搭理的話也沒有；而在浙江溫州，有村政府以防疫之名下令捕殺全村流浪狗，結果竟連村民所養狗隻一起殺，場面血腥又慘烈，對方卻稱是在執行「國策」，不可一世。

正如有網民直言，時下氾濫成災的疫情本是因人類自己的錯誤所致，如今卻要拿其他弱小生靈開刀，牠們何罪之有？反倒是人與人之間會相互傳染病毒，是否該將隨意外出的人都殺掉？事實是，世衞組織也好，國內外的專家也好，都紛紛表明未有證據證明寵物及家居動物會感染新型冠狀病毒，危險主要來自某些特定的野生動物，偏偏不少地方政府的管理思維就是跟不上，只會導致自身更加愚昧無知，及做出更多粗暴荒唐之事，對疫情防範毫無幫助。

或許如達文西所說，人的確是禽獸之王，其殘暴遠勝於所有的動物。故而在平常時候，不少地方行政部門亦未停止過殺戮，尤其是各地層出不窮的撲殺流浪狗、翻牆入屋捉寵物等行徑，或是以消除瘋狗症為名，或是打着創建文明城市旗號，幹出了多少天怒人怨之事，早已有目共睹。而在民間，屠狗虐貓、殘忍殺害小動物的狂徒更是多到數不清，社會上下盡是鄙視生命之人，做的都是禽獸不如之事，這樣的社會哪有文明可言。