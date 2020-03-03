正論：外部勢力何足懼　一哥挺身鎮邪魔

犯法律者，雖惡必誅。壹傳媒黎智英涉刑事恐嚇及非法集結被警方落案檢控，反中亂港傳媒和英美政客隨即氣急敗壞跳出來保駕護航，美國國務院甚至發聲明「指導」辦案，施壓港府、干擾法治彰彰明甚。警務處處長鄧炳強昨日挺身表態，向惡勢力發出最強音，揚言不論犯案者多麼財雄勢大，有多少人撐腰，只要犯了法必難逃法網。顯而易見，洋走狗狐假虎威的好日子已來到盡頭。

「一哥」鄧炳強昨日會見傳媒，首次回應黎智英涉嫌刑事恐嚇東方報業集團記者，以及和前立法會議員李卓人、楊森一同被控非法集結等案件，說出一番擲地有聲的話：「無論你有幾大影響力，甚至影響到媒體都好，你犯法就係犯法，我就要拉你。」強調警方採取行動基於是否有人犯法，不理會背景，「有幾多人幫你撐腰，唔好意思，我有證據就會拉你。」有些人以為搬出洋人保護傘就能橫行無忌，就能向港府施壓，就能永遠有免死金牌，如今一哥以強而有力的行動告訴這些人，天子犯法與庶民同罪，漢奸同樣沒有例外，言下之意即是叫他們死心和收聲，簡直大快人心。

是的，香港號稱法治之區，法律面前人人平等，犯了法便須受罰，這是法治基本精神，無奈港府怯洋懼外，態度軟弱，律政司司長其身不正，內部充斥無間道，以致反中亂港者屢屢逃過法網，甚至有「刑不上黎智英」之說，法律面前人人平等早已淪為空談。尤其是鄭若驊出任律政司司長後，第一時間以「證據不足」為藉口放生黎智英政治黑金案，佔中案同樣不了了之，令人對法治信心盡失。今次港府「一反常態」將黎智英等人落鑊，一哥不畏強權居功至偉，昨日一番話字字鏗鏘，態度堅定，更是令人耳目一新。

說來唏噓，法治精神本來是香港最重要的核心價值，也是香港立足世界的最重要基石，以往守法意識深入民心，香港更以低罪案率聞名，可惜俱往矣。自佔中爆發以來，黎智英及其豢養的政客反中亂港無所不用其極，當中一些法律界人士甚至以「違法達義」、「不守法不等於不尊重法治」、「暴力或能解決問題」、「留案底令人生更精彩」等言論妖言惑眾，荼毒年輕一代，終致暴亂一發不可收拾。

去年的反修例黑暴更是明目張膽的奪權圖謀，外部勢力借搞亂香港打擊中國，潛伏社會各階層的牛鬼蛇神統統現形，黎智英作為外部勢力豢養的走狗，為表心迹甚至叫囂「為美國而戰」，連遮羞布都不要，令人嘆為觀止。最可悲的是年輕人充當政治炮灰而不自知，本土恐怖主義抬頭，香港無日安寧。黑暴爆發至今已有七千七百人被捕，當中四成為學生，足見反中亂港集團遺害之深。不除叛國禍港黑手，不止這一代年輕人失救，下一代再下一代的年輕人亦將永遠迷失，一國兩制行穩致遠再也不用提矣！

擒賊先擒王，要打掉反中亂港勢力的氣燄，阻止外部勢力的介入，唯一之途就是將叛國禍港集團依法連根拔起。洋奴漢奸自恃有外部勢力撐腰，有港府無間道提供保護傘，肆無忌憚，囂張猖狂；同樣地，外部勢力自恃有洋奴漢奸帶路，呼風喚雨，如入無人之境。然而，經過反修例一役，中央政府終於意識到事態嚴重，接連改組港澳機構的人事任命後，隨即一改投鼠忌器、畏首畏尾的態度，加上警隊一哥嫉惡如仇、不畏強權的個性，終於讓人看見撥亂反正的曙光。

當然，百足之蟲死而不僵，洋奴漢奸不可能坐以待斃，肯定傾盡全力反撲，日前「831」半周年黑暴再起，不過是小試牛刀而已，隨着警方加大搜捕力度，不難估計將有更多牛鬼蛇神落鑊，加上九月立法會選舉逼近，反對派奪權盡在這一仗，必然更瘋狂反撲。

既然香港已成為中美博弈的戰場，外部勢力絕對不會甘心走狗被打，更多更大的暴亂還在後頭。但邪不能勝正，只要中央端正主人家的態度，港府堅定立場，警方繼續忠誠勇毅不退縮，香港始終有撥開雲霧的一日。