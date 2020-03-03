當中國內地受着新冠肺炎疫情打擊時，國際和香港的輿論都是落井下石，借機會攻擊內地的政府與社會；當內地採取決斷的措施，他們更不顧道理，歪曲抨擊內地缺乏民主、自由、人權。中國做甚麼事、怎樣做，都免不了被批評和攻擊，這樣的情況，顯然是政治操作。

內地疫情逐漸受控，新增確診個案減少，康復率已超過一半，政府的非常措施見效。與此同時，國外疫情蔓延。南韓的例子，證明防治疫情，中國政府的措施有效，南韓社區感染能否控制，在於該國政府的能力。而日本、意大利的情況，開始凸顯中國防疫治疫的能力優勝。

剛剛有研究指證，疫病源頭不在武漢，亦大有可能不在中國內地，而是從外輸入。南韓、意大利和美國的確診病例中有未明來源者，與中國無關。新冠肺炎的起源地便可能不是中國了。流行病學者追查下來，可能得出有趣的結果，也可洗脫中國的責任。

新冠肺炎疫情風險最大的地方，可能不是南韓、意大利、伊朗，而是美國。美國政府的政策措施，不是防治，而是掩蓋。一是把有關疫情的言論集中控制於政府專責的副總統，未經副總統的審批，專家不能發布意見、公布研究。至於新聞媒體，未經白宮許可，亦不得發布容易引起民眾恐慌的疫情訊息。這簡直是政治審查，比中國政府更為嚴厲。這正正是美國媒體批評中國的重點，現在卻變成美國。

二是對於輕症者，美國政府一律不予測試檢查。這樣的政策，便只把重症者作確診，計算在統計之內；不作測試檢查，便不能證明是確診者，輕症者便一概不會計入確診，效果是把確診者的數目人為地減少。可是，這會讓輕症者缺乏醫療照顧，容易惡化為重症。這樣轉換標準的做法，或可短期減少確診者數目，統計和媒體上好看，但不確診輕症者，不進行治療，不隔離，社區會迅速傳染，重症將會由輕症轉化加多，最終疫病爆發，更不可收拾。

美國政府這樣的舉措，純粹是政治掛帥，以政治原因來掩飾事實，干擾防治，一是為了特朗普的總統選情，二是保衞華爾街股市行情，三是缺錢。

與其他國家不同，防治疫症，美國政府是要民眾自付。美國民眾不少缺乏醫療保險，即使有保險，支付的醫療費用還是十分高昂。美國聯邦與地方財政已捉襟見肘，地方政府難以應付防治疫情的各種開支，本地資源亦不足。美國疫情不爆還可，若大爆發，且看甚麼時候它的體制會崩潰？從美國觀中國，高下立見！