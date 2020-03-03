要想有效防止反中亂港勢力借助他們發動的暴亂黑雲壓城，在今年九月的立法會選舉中實現政治變天，朝廷和香江府衙只能有一個選擇，就是從現在起大規模的、全方位的對暴亂黑手、組織者、煽動者、金主、暴徒、搗亂破壞分子實施緝捕，有一個抓一個，有兩個抓一雙，並依法從速從嚴檢控判刑。

與此同時，宣布立法會選舉延後舉行，二十三條立法「上會」，今屆通過。同時宣布，如果二十三條立法因為有人搗亂反對不能通過，北京將把國家安全法直接用於香港，以助香港「止暴制亂」、恢復秩序，保障香港的選舉可以在公平、公正、有序的情況下進行。上述方法，本來應該在去年十一月區議會選舉前就這樣做，如此「止暴制亂」早已完成，區議會選舉不會在有失公平、公正的亂七八糟中讓反中亂港之人「逆襲」成功。

這樣的大失誤，朝廷和香江府衙已經犯了一次，不能再犯；再犯，就是顛覆性的錯誤。古人云：「國家大策，繫於安危存亡」，當各種變故交織在一起時，幸而有聰明人提出正確謀略，智者聽而從之，好比捧着漏的甕去澆燒焦的鍋一樣可以救急。而「愚荒之主，暗於事幾，且惑於諛佞孱懦者之言，不旋踵而受其禍敗」，這樣的教訓「自古非一也」。

去年六月暴亂以來，朝廷即被香江府衙和建制派中的「諛佞孱懦者之言」所惑。他們對暴亂跪低、投降、綏靖、求和，聲稱「用香港方法解決香港問題」，一廂情願的判斷香港選民會「反感暴亂」，不會把票投給反對派。他們被對手指揮得團團轉，反對派說若叫停區議會選舉就是建制派「輸打贏要」，他們就「自覺理虧」，被人趕上選舉平台。暴亂造成對選舉公平的破壞和形勢的打擊，他們更是視而不見，盲信自己「基層工作」多麼深厚，贏易輸難。他們對反對派利用「網絡」動員選舉的厲害掉以輕心，以僥倖和莫名其妙的幻想面對選戰……這時的香江府衙也以冠冕堂皇的理由暗助這場不正常的選舉如期舉行。我們要問，這類禍敗之言，朝廷還會聽嗎？