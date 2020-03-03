疫情未平，黑暴又起，連日來暴徒流竄各區，打砸破壞、堵路縱火、追打警察的一幕再度出現，可見疫情並沒有令其收手，幕後黑手還在搞鬼。最耐人尋味的是，漢奸黎等人剛被拘控，黑暴即死灰復燃，這是巧合嗎？外有洋人吶喊助威，內有暴徒叫囂鬧事，裏應外合，遙相呼應，一切顯然都是按照劇本進行。難怪漢奸黎有恃無恐，被落案後其何文田大宅照樣鬼影幢幢，洋奴漢奸紛紛登門，連同時被檢控的李卓人和楊森亦毫不避嫌，他們密謀於暗室，難道只是飲杯茶食個包？

黑色暴亂衝擊之下，香港本已五勞七傷，加上新冠肺炎肆虐，更如雪上加霜，善良的人們無不希望社會能恢復理性，着手醫治創傷，讓香港重回正軌。可惜事與願違，幕後黑手固然不肯收手，黑衣暴徒更是邪毒上腦，根本不知何謂理性。誰最希望黑暴繼續燃燒下去？一是幕後黑手，二是外部勢力，那班暴徒充當政治打手，除了攬炒，另一目的就是為落鑊漢奸壯膽。最可悲的是，不管暴徒如何打砸破壞，如何鬧得雞犬不寧，仍有不少黃絲為其拍手叫好，香港社會反智低智，由此可見一斑。也正是這種反智低智的社會才會出現種種奇談怪論，甚麼「721唔見人」、「831打死人」，無論多麼荒謬絕倫，總有一班白癡相信。

除此之外，還有更反智的。早前有班黑心醫護臨陣脫逃，以罷工要挾港府，醫管局至今沒有予以處分，只是表示「考慮跟進行動」，那班醫護便氣急敗壞，指資方打壓工會，涉嫌觸犯法例，要求醫管局停止恐嚇及懲處涉事醫務人員，並公開承諾永不秋後算帳。這正是作賊心虛的表現，他們罔顧醫德，無故曠工，置病人生死於不顧，還好意思要求醫管局不要秋後算帳，臉皮未免太厚了。實際上，對這班黑心醫護就是要秋後算帳，否則不僅對納稅人不公，也對堅守崗位的良心醫護不公。