在全港市民一起齊心迎抗新冠肺炎、全面減少人多聚集以防傳染的時候，二、三百名頑劣的搞事分子再以「悼念831」為名，非法集結在旺角警署對出的港鐵太子站出口，擺放鮮花，叫囂罵戰，繼而在一帶馬路肆意堵路放火，防暴警察多次出動驅散，擾攘六個鐘，到底是為了表達甚麼？就是要藉「831」去製造社會不安，與全民抗疫背道而馳，是在不適當的時候做不適當的事。

第一個不當是沒有事實基礎。過去幾個月不斷有人聲稱「831」有人死於非命，認為有人為了抗爭而犧牲，同志們要時時懷念，在每個月最後一日於同一個太子站出口搞抗爭，每一次都會發生暴亂。有知識的人也會想得通透，在香港如果死了一個人，怎樣也冚不住，何況整個公院系統內有這麼多支持暴行的線眼，但是從來沒有爆出在「831」有人死亡的事實紀錄。請不要再假借這個死亡假象去搞暴行了。

第二個不當是對不起父母及家人。敢問誰個父母不關顧子女，兄弟姊妹哪有不是彼此關懷，肺炎肆虐期間不顧一切去參與聚集抗爭，將個人陷入險境，抗爭後即使沒被拘捕全身而還，倘不幸感染新冠肺炎，回家後在家庭中相互傳染，是何等無辜，那又是否值得為了一個不是事實的口號去聚集抗爭？

第三個不當就是在疫情下增加群體傳染。二、三百人為了貫徹「悼念831」，罔顧個人受肺炎感染的危機，這批人不負社會責任、不顧個人生死也算了，但整個抗爭暴行過程持續六個小時，需要大批防暴警察多次出動驅散，在場採訪的大批記者長時間即場報道，人數絕不比發動抗爭的暴徒為少，形成另一個危機群組，不幸受感染再傳播開去，大大加重抗疫系統的負擔。

現在正是全港市民一起抗疫的關鍵時刻，在這時候搞不是基於事實的抗爭，倒不如留下力量參加抗疫工作。