新冠肺炎疫情在中國擴散，各省市紛紛告急，市民搶購和囤積防疫物資、食物和日用品，頗引起外地傳媒的報道和嘲諷，怎知疫症一下子擴散到境外，大家立刻為之噤聲。

起初發現確診案例的香港、澳門、台灣和新加坡都出現群眾性恐慌，市民先是湧去搶購口罩、消毒殺菌液、搓手酒精等防護性物品，搶購狂熱愈演愈烈，後來更搶購囤積大米、即食麵、罐頭等食物，最後連廁紙都給搶購一空。於是，我們便成為被外國傳媒取笑的對象，連新加坡的貿工部部長也暗諷香港人「白癡」。其實他們也有搶購潮，只是政府出手制止，和香港比較，也不過是五十步笑百步而已，憑甚麼插上一腿。

當新冠肺炎疫情擴散到歐、美各地時，他們又出現甚麼情況？當作小事，生活一切如常？首先告急的是意大利北部地區，先後多人確診後，威尼斯一年一度的面具遊行盛典叫停，米蘭主教總堂暫停開放，市民湧去超級市場掃貨，結果貨架全給搶購一空。

近日新冠肺炎疫情傳到北美，陸續有城市出現確診案例，也有不少當地市民開始緊張。加拿大聯邦衞生部部長建議民眾可「明智地儲備約一周的食物和藥物」，此建議一出，有城市超市內的大米、礦泉水和雞蛋都給掃光，其他類別的商品也有賣光的趨勢。

親友紛紛傳來消息，分別有居住多倫多、洛杉磯、三藩市等北美華人聚居城市，都出現搶購潮。首先是醫用口罩，差不多任何大城市的醫用口罩都賣光了，大家了解可能是居住當地華人大量搜購，郵寄回來給內地或港、澳親友家人；跟着是預防性殺菌藥品脫銷；現今卻擴展到一般主要食品，一些貨倉式大型超市的大米、即食麵、罐頭等，都出現缺貨，有些城市連廁紙也出現搶購潮，銷售一空。

我懷疑這些搶購潮部分是當地華裔或亞裔製造出來的，美、加食用的大米主要是當地生產，或是從泰國和澳洲進口，中國因為疫情減少貨品輸往北美並無影響供應，美、加非華裔和亞裔都不以大米作主食，不會囤積在家，就算缺乏供應也不會影響生活。廁紙是北美產品，原料也是來自當地，不虞供應，哪裏需要囤積。

北美最受中國疫情影響的是醫用口罩和防護衣，美國衞生及公共服務部部長在聽證會上承認儲備不足，遠低於防疫要求，並鼓勵當地廠商自己生產，不要過度依賴中國供應。不過美、加衞生當局並不鼓勵一般市民戴口罩，只是建議大家多洗手應付疫情，因此，醫用口罩缺銷只影響醫院運作，不一定會引致群眾性恐慌。