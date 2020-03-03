林鄭管治班子離心離德離地已是人所共知的事，難得「三離」班子在今次財政預算案一反常態，向成年永久性居民派一萬元以解燃眉之急，總算做了一件貼地好事。結果財爺民望谷底反彈，預算案滿意度創十年新高，足證派錢眾望所歸。此情此景下，曾揚言全民派錢會造成惡性循環、不公平及無助滅貧的勞福局局長羅致光突然轉軚撐派錢，完全不足為奇。

羅局長自詡IQ160，但高智不等於貼地，反而愈高智愈離地。港府回歸以來只有兩次全民派錢，一次是鬍鬚曾年代，另一次就是今次。當年鬍鬚曾取消退稅等短期派糖措施，改為向打工仔的強積金戶口注資六千元，美其名曰為市民投資未來，實際上明益基金界，激起民怨大爆發，鬍鬚曾不得不跪低派錢。當時羅致光便撰文狠批政府轉軚「令人神傷」，認為派錢無助滅貧。

到了前年，港府財政盈餘逾一千三百億元，社會要求還富於民之聲高唱入雲，惟羅致光依然堅持離地離到底，企硬反對全民派錢，聲稱「所有人都一模一樣未必公平」，強調全民派錢只屬少數意見。

如今羅局長又華麗轉身，今日的我打倒昨日的我，改口說「透過全民派錢，再配合協助低收入家庭的有關制度加碼，可達致既符合現屆政府理財原則，亦有盡快紓困的功能」，神又係佢鬼又係佢，令人不得不佩服其厚面皮神功功力深厚。難怪建制派議員都頂佢唔順，諷刺他搖擺不定，是個投機局長。說穿了，羅局長不過發揮「扮工室」生存四寶：Hea做、假度、虛應、陪笑而已，最緊要跟大隊，老闆派錢就說派錢好，老闆不派錢就說派錢不好，這才不枉高智精仔之名。

其實，港府廢官止暴抗疫皆無能，救市更是無力，人人派錢起碼一視同仁最公平。本港經濟已進入冰河期，基層打工仔不是失業就是減薪，一萬元雖然捱不了多久，但總勝過甚麼也沒有。