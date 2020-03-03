上星期，美國道瓊斯指數不斷裂口式大跌，創出歷史上最大的單日點數跌幅，華爾街哀鴻遍野，有人會問：美股是否進入股災期？

上一次市場中人懷疑美股步入熊市，是二○一八年十二月前後，其時受中美貿易關係緊張影響，道瓊斯指數一度比最高位下跌約百分之二十。按傳統理論，股市從高位下挫兩成，就算是陷於熊市。不過，當時本欄斷然否定了道指轉勢論，反倒認為那只是大牛市的中期調整。

事實證明，踏入二○一九年，道指旋即重納升軌，不斷創出歷史新高，甚至跨入二○二○年，新冠肺炎爆發後，仍然可以突破收市紀錄。要知道，踏入熊市自有踏入熊市的迹象，二○一八年的美股卻未見熊蹤，所以筆者當時仍維持「好友」態度。

到了近日，美股借新冠肺炎疫情擴散為由，突然急跌，而今次又是否有由牛轉熊的迹象呢？我個人的看法是，大牛市或許已經告終，但大熊市則應不至於出現。

美股大牛市已經維持了超過十年，或許是時候要歇一歇，新高點在數年內應不會再出現，如果大戶「玩嘢」，偶爾做出一些輕微創新高的現象，也只是假突破，道指很難再出現迭創歷史新高的風光場面了。

至於真正的大熊市，往往要較最高位下跌四、五成，美股就算盛極而衰，也不至於如是。因此，筆者只是放棄美股的「好友」角色，但不打算轉為「大淡友」，充其量只是「小淡友」而已。

近年全球的物業升值和股市大漲，主要源於量化寬鬆政策，大量資金爭逐有限資產，有價值的固然被炒起，連沒有價值的也給炒起。但市場始終要回到真實價值，美股已被炒賣過度，雖又不至於瘋狂，但估計未來會先冷靜幾年，股民不宜再盲目入市追捧。