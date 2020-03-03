壹淫媒黎智英日前被警方拘捕，並落案控告他兩項罪名。嗱！不論內地官媒或香港市民都炮轟淫賤黎禍亂香港，內地官媒形容拘捕「叛國禍港四人幫」之首黎智英，是對香港法治精神嘅彰顯。

老朽亦在內地媒體看過一篇狠批淫賤黎嘅長文《天涼了！「蘋果」該摘了！》，文章指《蘋果日報》「已成為亂港禍港的重要文宣機器」、「為美國利益而戰的文宣工具」，「維護的根本不是香港的利益，而是美國的利益」。事實上，內地官媒對毒果報的捏造新聞知之詳矣，除了指它「顛倒黑白、移花接木」，更直斥毒果報「這種極盡譁眾取寵的寫作手法以及集中的負面報道原本就容易引起關注，加上其在報道時一直善用『兩分真八分假』的春秋筆法，所以煽動性極強」。

說毒果報善用「兩分真八分假」的所謂「春秋筆法」，那是太客氣了！毒果報長期誨淫誨盜，荼毒青少年，在香港已臭名遠播，口痕友就話：毒果報除了日期是真的，其餘全是假的！為多銷幾十份紙，一味「做」新聞，你估讀者眼盲咩？壹淫媒台港業務大規模萎縮，近六年摺咗九份雜誌及報章。壹淫媒愈做愈縮，究其原因，或與公司長期虧損有關，單是截至去年九月底止嘅上半年度，該公司便錄得股東應佔虧損超過三億一千二百萬元，業績尚未「止血」；近日毒果報又傳出大裁員。實情係淫賤黎去到邊衰到邊。台灣資深媒體人張作錦在二○○一年已有如此慨嘆：台灣富裕了，但社會似乎缺少「富而好禮」的體現。低俗的電視，聳動的報紙，黃黑的雜誌，都說明精神「向上提升」的困難。現在又有以八卦起家的「港資」進入，還要添幾本「符合台灣市場口味」的刊物。甚麼是「台灣的悲哀」，這才是！

事隔十九年，今台灣《壹週刊》摺埋，淫賤黎已如喪家犬敗走，前輩好應該開支香檳慶祝吓！