踏入三月，世界大形勢更差了。新冠肺炎橫掃亞洲之後，正在歐洲肆虐，歐洲三強包括德國、法國及已經爆疫停不了的意大利，近日接力上演疫情災難片，德國、法國的確診案例正在激增，兩地已分別預警短時間內案例或呈倍數上升。意大利確診破千宗，最特別的是，當地醫學界從病人的病毒株分離出與湖北省病人不一樣的毒株，顯示意大利的新冠肺炎另有源頭，疫源追蹤再添新線索。

歐洲三強近期日子實在不好過，意大利確診案例大增，已經取消了不少重要活動，但疫症爆發在米蘭等意大利經濟最繁榮的地區，意國經濟已經開始大亂；德國與法國的確診案例亦已達三位數。近日，這三個國家的政府已先做期望管理，揚言案例會再增，卻根本無助民間冷靜面對，就像已被疫情蹂躪的中國、日本及南韓一樣，歐洲幾國部分城鎮已出現物資搶購潮、醫院及前線醫護人員不勝負荷的情況。

必須一提的是，意大利近日的一個發現敲響了兩個恐慌警鐘，一是病源不止一個，而且疫症可能早已經在多國民間被誤認為感冒，各地公共衞生體系成了睜眼盲，錯過了疫情防控的最佳時機。

二是醫療界一直擔心新冠肺炎病毒會否變異，日前米蘭一間醫院的研究人員在四名當地患者分離出新型冠狀病毒變異株，證實它與中國武漢流行的病毒株不同，事件是否顯示病毒更加狡猾，或病毒源頭多樣化？無論是哪一樣，這都不是好消息。

如今，歐洲三強中招，西班牙的確診宗數也在激增，而守了一個多月沒有病例的歐洲淨土國家則愈來愈少。這一刻，人們真的明白病毒不分膚色、種族及貧富強弱了。隨着中國、日本、南韓這三個亞洲最強製造國被新冠肺炎打得灰頭土臉，如今，歐洲三大工業國又出事，全球經濟今次真的隨時失救。