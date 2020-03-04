神州觀察：不守規則因自私　疫情防控難上難

中國人天生不守規則，亦不分時機，從政府到社會大眾都是如此。全國封城抗疫期間，到處出現破壞規則之人，有的隨心所欲、敷衍塞責；有的挖空心思，偽造證件出入，有的甚至不惜殺人奪命、暴力衝關；一切不擇手段行徑皆因自私自利所致，勢令疫情防控難上加難。

北京朝陽區一名女模特兒近日從外地返京，不但未按規定居家隔離，還故意隱瞞行蹤不報，而當社區防疫人員上門排查時，此女更手持利刀進行恐嚇。及後又打算偷偷逃離屋苑，並對執法警員撒潑動粗，及打掉警員的執法紀錄儀，誣賴警方違規行事，終被制服在地。

疫情肆虐之際，從嚴加強防疫檢測本是應有之義，及對大家都有好處，各方都應按照規定執行，一視同仁，誰都沒有理由搞特殊化，否則該檢疫的不檢疫，該隔離的不隔離，一切豈非亂了套？如此又怎樣實現聯防聯控，達致有效阻斷病毒傳播之目的？是擔心失去短暫的自由，還是怕失去手頭的工作，以致要舞刀動劍對抗檢查？非常時期，為何有的人懂得犧牲個人利益以顧全大局，有的人死活就是做不到？

而像這般自私的行徑，防疫期間並不鮮見，且不乏一些更「激進」的做法。像湖北咸寧市早前就有外來人員拒絕檢疫，當場踢傷一名警員及咬傷一名輔警；浙江溫州有女子本已被列入隔離名單，卻拒不配合防疫工作，擾攘之間飛擲菜刀割傷警員；雲南更有男子攜刀強行衝關，爭執期間以刀捅殺兩名防疫人員，堪稱喪心病狂。一些人在規則面前竟可如此頑固執着，拚上性命也要破壞，實在不知所為何事。

相比之下，有些破壞規則行為看起來「溫和」許多。北京多個屋苑近期接連發現有人持偽造證件進出，其中一宗是由某餐廳負責人所為，目的是讓外地回來的員工可正常工作。廣東珠海亦有公司老闆開具虛假證明，讓身處湖北的同鄉及家人得以離開，好在抵達珠海時被小區保安發現阻止，只是未知一路上有否造成病毒傳播。由此亦可看出，不論手法激進還是溫和，這些人的出發點都一樣，全是為一己之私而來，但求自己方便，從不考慮任何後果。

更不能原諒的，是政府帶頭破壞規則，屢屢令疫情防控陷入更被動局面。武漢女子監獄染疫女釋囚近日突破重重封鎖返京一事，終有調查結果，被指問題根源出在湖北省及北京市相關政府職能部門失職瀆職，尤其是湖北當地監獄系統早前已因管理漏洞導致集體染疫問題，卻未有及時糾錯整改，以致一錯再錯，是兩地政府共同「合作」的結果。然而政府的罪責何止這些？一路以來不都是在這麼做的？