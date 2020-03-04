功夫茶：假難民作奸犯科　政府燒錢養毒菌

一提起假難民，大家霎時湧現的，除了作奸犯科、打家劫舍、姦淫販毒、無惡不作、社會毒瘤、社區計時炸彈諸如此類嘅形容詞，怕且無人會當佢哋係俠盜羅賓漢或劫富濟貧嘅古代遊俠吧？假難民嘅真面目，唔係南亞淫狼出沒注意，就係刀斧械劫金行好隨意！阿哥，家陣嘅婦女一聞到陣咖喱洋葱味已嚇到花容失色，即使係麻甩佬見到佢哋，好多時都會自動走快兩步，費事有乜依郁，刀光劍影下殃及池魚！

嗱，日前假難民聚集之地元朗，又發生鬧市光天化日行劫珠寶金行，五名戴口罩蒙面南亞匪分持斧頭、鐵錘及利刀，另一人留守車上接應。嗲妳媽妳一輪，手起錘落，三兩下手勢就擸走大批金飾逃去，職員點算後約損失九十萬元。話時話，最近仲有一單就係警方喺一名越南聲請漢身上及其寓所檢獲三支懷疑真槍，睇怕十成十又係想食大茶飯，好彩揭發及時咋。

講起假難民，功夫茶頭髮出晒火，都真係唔怕牢騷太盛，腸斷好過塞住條中氣，真係要問候廢官你也摩！世上邊有政府好似香港政府咁笨實㗎！一年狂燒十幾億元喺假難民身上，呢，嚟緊新一年用於假難民嘅出入境管制撥款達三點一一億港元，你話啲錢點解要養癰遺患？為何要港人畀咁大筆錢養毒菌喺自己體內？為何對外人仁慈，專度屎橋害自己人？港府個腦袋唔通真係生喺屁股上？否則年年豪擲十多億個大洋，點解唔用嚟紓民解困益港人？

魯迅講過，中國太難改變了，即使搬動一張桌子，改裝一個火爐，幾乎也要血；即使有了血，也未必一定能搬動，能改裝。不是很大的鞭子打在背上，中國自己是不肯動彈的。廢柴政府不正是這樣嗎？本報動用大批人力資源報道假難民為禍社會，一直鞭策政府退出聯合國《禁止酷刑公約》，或最低限度設立禁閉營，可惜言者諄諄，聽者藐藐。

冇錯，假難民禍根源於港英政府簽署有關公約，而回歸後首任特首董建華係始作俑者，佢照單全收，功夫茶就係唔明，董建華「懵董一時」，何以歷屆特首要一樣姑息，懵懂一世？咁多年嚟，豪燒幾百億元養毒菌、養賊害自己，唔通咁都係「志不求易，事不避難」？係一個有為政府嘅責任？

家陣廢柴政府養毒菌害港人，並不需要任何證據；一如奸臣秦檜名言「莫須有」，呢把不論殺幾多人都唔會鈍嘅寶劍，亦都會係一把必然反手殺死主人嘅利劍！冇靈魂政府種毒菌害港人，同祭出「莫須有」害忠臣岳飛嘅秦檜有乜分別？咁多年嚟係都要把毒菌種到佢變癌症末期！依家烈火暴行加肺炎橫行，政府唔通仲當假難民係「莫須有」嘅岳飛？香港萬劫不復，邊個害嘅？盲嘅都睇到啦喂！