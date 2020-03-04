世界視線：前對手公開站台　拜登選情或翻盤

美國民主黨初選「超級星期二」開打前夕，前副總統拜登迎來利好消息，繼在南卡羅萊納州取得首場勝利，且以近三十個百分點的幅度遙遙領先最強對手、佛蒙特州參議員桑德斯後，明尼蘇達州參議員克洛布赫爾以及前印第安納州南本德市市長布蒂吉格，相繼退出初選，並公開為拜登站台。如今的形勢明顯不過，溫和派參選人群雄並起，互相攤薄了選票，令桑德斯坐收漁人之利，克、布二人退選，不僅提振了拜登的聲勢，更有助阻攔桑德斯邁向提名之路。

事實上，單單在選舉人票的實際計算上，「桑德斯對決拜登」之勢一旦形成，對拜登的選情有百利而無一害。民主黨的初選制度跟大選有所不同，後者基本上行「贏者全拿」的制度，民主黨初選則要求參選人達到得票百分之十五的門檻，然後再按比例分配選舉人票。

參選人必須在七月民主黨全國代表大會舉行時，獲得超過一半、即近二千張選舉人票，以在「超級星期二」舉行初選的加州為例，就擁有逾四百張選舉人票，佔提名門檻逾五分之一，可以毫不誇張地說，參選人全取加州選舉人票，幾乎等於拿到半張大選入場券。選前有民調顯示，桑德斯在加州的支持率大幅領先，而排第二的拜登，支持率則在最低門檻附近徘徊，際此關頭，拜登亟需克洛布赫爾和布蒂吉格的支持者「過戶」，以免將加州的選舉人票拱手讓給桑德斯。

至於克、布二人選擇在初選初期急流勇退，固然是大局為重，不希望黨的正統被一個「社會主義者」所剽竊，同時也是基於政治現實的考慮，他們深知繼續纏鬥下去，結果只會導致整個溫和派陣營「攬炒」。兩人此時為黨犧牲，亦是以退為進，特別是布蒂吉格，即使拜登成功當選並連任一屆，布氏也還五十歲不到，仍是年富力強，今天的站台之功，可望拜登在八年後投桃報李。

更重要的是，「桑拜對決」愈早形成，愈有機會避免沒有一位參選者選舉人票過半，而須由黨大會「協商」的局面，這對民主黨的團結無疑是件好事。