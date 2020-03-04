往昔，與故友劉迺強討論國事，感嘆內地用人不臧，諸策失誤，最後總是以國運昌隆互相安慰。這不是無奈之語，而是慶幸中國發展能夠趨吉避凶，一時失誤，卻可帶來教訓，更新改革。無論從歷史或現代社會科學均可解釋形勢逆轉，但盡是事後孔明，或是穿鑿附會之輩。我們或許可得知循環大勢趨向，具體的轉折卻無從猜度。

中國的發展面對眾多困難，也不停犯錯；可是，別的國家，特別是與中國爭雄的歐美，犯的錯誤更大。中國與之比較，犯的錯誤較少，也迅速改正。因而，從二十世紀開始，中國可以從歷史谷底回升，帶出今天的中國夢。代表中國社會的反抗力量，共產黨可以節節勝利。我們的學問有助看到大勢，看到具體的困難與阻礙，可無法預測具體時與地的轉變。難以解釋為甚麼，只能說中國國運昌隆，正因國運昌隆，我們才可滿懷信心地努力，也在逆境中可以知其不可以而為之，因有國運扶持。這不是迷信，我們對個人和世界實在知之極有限。

以新冠肺炎疫情為例，在內地爆發，形勢比沙士惡劣，且發生在中美矛盾之時，不但遭貿易制裁，在國際輿論上，中國也被肆意妖魔化，疫情起自內地讓外國製造更多藉口，作出如「亞洲真正病夫」的誣衊。疫情嚴重，全國不少地方封城，停產停市停課，防治支出龐大，經濟損失嚴重，人心惶然，這使得內外敵對勢力可以造謠說中國經濟瀕於崩潰、政治不穩、領導分裂等。這群人在香港似乎也支持港獨人士的「支爆」論，大大助長內外反對勢力的聲威。

可是不過數月，形勢便逆轉。內地疫情開始受控，體現政府的強大組織動員和執行力，以及中國的實際科技與生產能力。內地趨穩，一切謠言被攻破，反增添國內外對政府、對中國發展的信心。

更出人意表的是日、韓、歐洲以至美國開始陷入疫症災情之中，也似有失控的可能性。一時之間，國際上風聲鶴唳，聞疫色變，從起初的推諉中國，到它們社區爆發，專家也指出疫情源頭可能不在中國。

在防治之策上，各國有條件的都是倣效中國，也有部分邀請中國協助，中國與世界便因無國界的大疫症而再度合作起來，互相依靠，扭轉疫情之前對華的妖魔化。即使妖魔化中國的禍首美國，政治干擾防治，疫情大有失控之嫌。疫情也會暴露出美國社會制度的缺陷，觸發股市危機，以及借總統選舉之爭的政治衝突。自顧不暇，美國怎樣對付中國呢？

這是我早幾天所指出的中國因禍得福。