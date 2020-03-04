「大快人心事，揪出四人幫」。一九七六年抓捕惡貫滿盈的江青、王洪文、張春橋、姚文元，從而結束了文革十年之亂這一幕。最近在香港上演了「迷你版」，有中央媒體斥之為「叛國禍港四人幫」的傢伙，被香港警方落案，成了人人喊打的落水狗。「迷你版」的香港「粉碎四人幫」，其作用當然不能和結束文革之亂的「粉碎四人幫」同日而語。

不過，還是對收拾香港之亂邁出了一步，對打擊港式漢奸起到了震懾作用，社會歡呼，大快人心不在話下。然而，漢奸禍港賊成了落水狗，比起他們的惡貫滿盈、罪孽纍纍簡直不算甚麼，也未必能夠真正打掉反中亂港集團的囂張氣燄。現在港人關心的是，香江府衙會不會進一步檢控那些走狗漢奸在動亂和暴亂中的種種罪行，此乃對當局的考問。看看他們是不是真正依法辦事，看看這裏有沒有那些「抓子放大」、「檢輕避重」的貓膩存在？要知道，這樣的貓膩有人是玩過不少的。

更重要的是，朝廷會否有司法行動？眾所周知，漢奸走狗們在暴亂中，扮演了與美國方面「裏通外國」共同策劃、蠱惑煽動的作用。他們已清清楚楚危害中華人民共和國的國家安全，實乃叛國之舉，北京完全於法有據對其採取法律行動，朝廷刑部完全可以直接將他們捉拿歸案，何況朝廷早已掌握了他們叛國禍港的大量證據，由國家司法機構對其審理定罪，正是在展現依法治國，實施法治，維護「一國兩制」。

如果不對這些人繩之以法，那才是背離法治，有何顏面對滔滔輿情，悠悠之口？

漢奸走狗被抓捕，反對派和美英勢力已像被踩了貓尾巴似的跳將起來，瘋狂反撲，形形色色的毒媒及某些司法中人定會為其喊冤叫屈或大肆吹捧，甚麼英雄呀，鬥士呀。要知道，落水狗和四人幫的爪牙還是很多的，君不見，落水狗一遇難，暴亂又再起了嗎？落水狗的洋主子也已經積極地行動起來，展開救狗之舉也。